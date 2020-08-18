Новый Genesis G80 сертифицирован для России

В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства на бизнес-седан Genesis G80 второго поколения. Сборку новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор»

Судя по данным из сертификационных документов, базовым двигателем для российского Genesis G80 станет «турбочетвёрка» 2.5, которую дефорсируют с 305 лошадиных сил до выгодных по налогу 249 сил. Крутящий момент останется неизменным — 422 Нм. Топ-версии бизнес-седана оснастят 3,5-литровым V6 T-GDI мощностью 380 лошадиных сил и крутящим моментом 530 Нм. Оба мотора будут работать в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод — задний или полный.

Интересно, что в Южной Корее новый Genesis G80 может комплектоваться дизельным 210-сильным (441 Нм) турбомотором 2.2, однако такая версия для России не сертифицирована. Весьма вероятно, что до российских покупателей не доберутся и моноприводные модификации бизнес-седана, ведь в настоящий момент Genesis продаёт в нашей стране только версии с полным приводом.