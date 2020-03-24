Объявлена дата премьеры нового Genesis G80

Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, поделилась информацией о грядущей премьере нового G80: она состоится в онлайн-формате 30 марта 2020 года

Genesis опубликовал видео-тизер модели, в котором, однако, сам автомобиль присутствует лишь частично. Впрочем, дизайн нового G80 уже не является секретом – интерьер и экстерьер новинки ранее раскрыли на официальных фотографиях. Отметим, что седан будет во многом перекликаться с кроссовером GV80.

То же самое касается и техники, так как новый G80 будет построен на той же архитектуре, что и, упомянутый ранее, кроссовер. К слову, она предполагает продольное расположение мотора и задний привод, хотя полный привод также будет доступен. По предварительным данным, в линейку двигателей войдут два бензиновых турбоагрегата объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 305 и 375 лошадиных сил соответственно, а также трехлитровый турбодизель, отдача которого составляет 278 сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.