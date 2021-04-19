Представлен первый электрокар Genesis

Не ждите здесь серийной реализации необычных концептов вроде Mint – нам показали обычный G80, хотя кое-что интересное здесь присутствует!

На первый взгляд, отличить бензиновый G80 от электрического очень сложно. Даем небольшую подсказку – смотрите на решетку радиатора (за ней скрывается разъем зарядки), бампера и диски. Самое главное отличие - крыша, на электрическом G80 в этой области установлены солнечные панели.

Раз уж мы заговорили про солнечную энергию и возможность подзарядки, то поговорим и про сами аккумуляторы. К сожалению, их емкость не раскрывается, но известно, что седан оборудован системой быстрой зарядки, а запас хода на полной батарее составляет около 550 километров. Что касается двигателей, то их два – совокупной мощностью в 370 лошадиных сил.