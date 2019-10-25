Раскрыты характеристики нового кроссовера Genesis

Премьера серийного кроссовера GV80 состоится до конца нынешнего года

Компания Hyundai раскрыла гамму моторов для первого кроссовера премиальной марки Genesis. Стало известно, что начальные версии автомобиля под названием GV80 получат 2,5-литровый бензиновый двигатель T-GDi. Также клиентам предложат 3,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 280 лошадиных сил.

Что касается топовых модификаций автомобиля, то их оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем T-GDi. Мощность такого мотора составит 380 лошадиных сил. Двигатели будут работать совместно с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.