Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2019

Раскрыты характеристики нового кроссовера Genesis

Раскрыты характеристики нового кроссовера Genesis

Премьера серийного кроссовера GV80 состоится до конца нынешнего года

Компания Hyundai раскрыла гамму моторов для первого кроссовера премиальной марки Genesis. Стало известно, что начальные версии автомобиля под названием GV80 получат 2,5-литровый бензиновый двигатель T-GDi. Также клиентам предложат 3,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 280 лошадиных сил.

Что касается топовых модификаций автомобиля, то их оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем T-GDi. Мощность такого мотора составит 380 лошадиных сил. Двигатели будут работать совместно с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Раскрыты характеристики нового кроссовера Genesis

25 октября 2019
Hyundai ix25 2020

Представлена новая Hyundai Creta

22 октября 2019
Hyundai HDC-6 Neptune

Не «Тойотой» единой

22 октября 2019

В Hyundai разработали круиз-контроль, который умеет думать

21 октября 2019
Hyundai iMax N Drift Bus

Hyundai превратила модель H1 в «дрифтобус»

18 октября 2019

Hyundai построит в России новый завод

10 октября 2019

 Новости Hyundai Genesis G80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе Тест драйв
25 октября 2019

Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Mitsubishi Outlander - дорога мечты
Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"

Написано новостей:

2 4 5 0 7