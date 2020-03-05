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5 мар 2020

В Genesis анонсировали новый седан G80

В Genesis анонсировали новый седан G80
Автор фото: фирма-производитель

В свое время Genesis G80 стал первой моделью бренда Genesis. Теперь же южнокорейский бренд опубликовал первые фотографии второго поколения седана G80

Выполненный в фирменном стиле Athletic Elegance автомобиль во многом схож с представленным в январе кроссовером Genesis GV80. В частности, в новинке используется похожая двухъярусная светотехника. Автомобиль можно назвать фастбеком: технически это седан, но задняя часть выполнена в духе лифтбека. Интересно, что интерьер G80 тоже стилистически близок к GV80.

Что касается технических характеристик, то точных данных здесь пока нет, однако, складывается ощущение, что здесь тоже не обойдется без заимствований у GV80. Можно ожидать появления тех же моторов: бензиновых объемом 2,5 (304 л.с., 422 Нм) и 3,5 литра (380 л.с., 530 Нм), а также 3,0-литрового турбодизеля (278 л.с., 578 Нм). Коробка передач — 8-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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