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9 сен 2020

В Южной Корее выпустят конкурента Tesla Model S

В Южной Корее выпустят конкурента Tesla Model S
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный электрический седан. который представят в 2022 году, построят на базе Genesis G80 второго поколения

Genesis (премиальный бренд Hyundai) ведет разработку электрического седана, который в будущем составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. На данный момент компания уже приступила к дорожным испытаниям новинки. Причем тесты машины ведутся в Германии, недалеко от Нюрбургринга.

На данный момент автомобиль получил наименование eG80. Новинку построят на базе премиального седана G80 второго поколения, который был представлен в марте нынешнего года. Дебют электрокара должен состояться не раньше 2022 года. Судя по фотографиям, машина получит «закрытую» радиаторную решетку и колесные диски необычного дизайна. Седан eG80 не единственный электрокар, над котором ведет работы Genesis. В следующем году корейцы должны представить «зеленый» кроссовер, который сейчас известен под индексом JW. По предварительным данным, запас хода у машины составит около 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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