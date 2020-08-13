В Подмосковье представили Genesis GV80 для России

Состоялся премьерный закрытый показ флагманского кроссовера премиального бренда Genesis и одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке - Genesis GV80

Интересно, что никаких подробностей относительно новинки сообщено не было. На данный момент мы располагаем лишь габаритами автомобиля, его дизайнерским обликом и некоторыми догадками, относительно силовых установок. Так длина автомобиля составляет 4945 мм, размер колёсной базы - 2955 мм. GV80 является "одноклассником" BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE.

Что касается техники, то до сегодняшнего дня она оставалась одним большим секретом, так как спецификации для нашего рынка не озвучивались. Однако, в базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный кроссовер Genesis GV80. Судя по документу, на российском рынке он будет представлен с тремя двигателями.

В гамму войдёт 2,5-литровая «турбочетвёрка», развивающий 249 л.с. и 422 Нм, наддувный V6 объёмом 3,5 литра (379 л.с. и 530 Нм), а также шестицилиндровый турбодизель (249 л.с. и 588 Нм). Все агрегаты сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Привод — полный с многодисковой муфтой с электронным управлением, подключающей переднюю ось.