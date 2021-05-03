После череды легковых моделей у корейской премиальной марки появился долгожданный SUV. Мы пересекли на нем по льду Байкал, поездили по сибирским трассам, а заодно протестировали соплатформенный бизнес-седан третьего поколения

Кажется, еще чуть-чуть, и он предложит мне «сгонять партейку» в шахматы. Первый кроссовер бренда и в самом деле чрезвычайно «умный». Способен сам – даже без водителя в салоне – совершить перпендикулярную и параллельную парковку, опять же без вмешательства шофера обогнуть, к примеру, бредущую по краю дороги козу или пешехода, распознать адрес, пальцем «накаляканный» на сенсорном контроллере «мультимедийки», не ослепить водителя на встречке, частично отключая дальний свет...

«Супер!» – воскликните сейчас вы. «Да», – соглашусь я. Но добавлю: «Не все, друзья мои, здесь однозначно».

А осадочек остался...

Как дьявол кроется в деталях, так и премиальность складывается из мелочей – тактильных и визуальных ощущений, звуков: приятно ли прикоснуться к рукоятке, не режет ли глаз какая-то деталь, с каким «чмоком» захлопывается дверь... Приблизишься к GV80 и тут же понимаешь – породистость в нем есть. Посмотришь сбоку – напоминает и Porsche, и BMW. Зайдешь с «кормы» или с «лица» – тоже «премиум». Сразу и не скажешь, что «кореец»!

В салоне тоже ощущение приятное – качественная кожа, дерево, потолок в замше. А как вам монитор «мультимедийки» с экраном 14,5 дюйма? На моих первых «Жигулях» были колеса меньшего диаметра! Вот только что-то «царапает» меня. Ах да, это сочетание цветов отделки – темно-зеленый с коричневым, мне лично не нравится. Заглядываю в соседнюю машину, и опять не то – песочный с синим. Лишь в третьей нахожу гармонию – бежевый с коричневым. Но, как и в первых двух автомобилях, на полу вижу диссонирующие с интерьером мохнатенькие коричневато-бежевые коврики. Их замечает и коллега, спрашивает: «Может, на время теста положили, чтобы мы не испортили оригинальные?» Дружно лезем вниз и убеждаемся – они «родные». Странно...

Ну да ладно, и коврики, и цвет обивки – дело вкуса. Зато передние сиденья классные, с множеством настроек, в меру жесткие, сертифицированные немецкой AGR. В жару можно включить трехуровневую вентиляцию, а в холода такой же обогрев (жарит так, что через пяток минут вырубаешь). Кресло водителя еще и реагирует на скорость. Разгонишься до 130 км/ч – слегка сжимает тело по бокам, удерживая от болтанки, вернешься на 110 – снова «распускается».

К обзору никаких вопросов – вперед, назад, по сторонам видно хорошо. Более того, на тот самый огромный монитор выводятся изображения с различных камер, в том числе вид сверху (полезно на парковках и на бездорожье), а стоит включить поворотник, и в виртуальном «колодце» на приборке с нужной стороны появляется видео пространства в слепой зоне.

И тут же – вопросы к эргономике. Кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал так далеко от водителя, что даже высокий шофер вынужден тянуться, чуть отвлекаясь от дороги. Плюс неожиданный дефицит розеток – спереди на консоли нашелся лишь один USB-порт. Нет их и в огромном боксе между креслами, хотя еще пара таких выходов с розеткой вынесена на его торец – к задним пассажирам.

Но самое спорное решение – два круглых контроллера (друг за другом) на центральной консоли: один для работы с мультимедиа, второй – для переключения коробки передач. Проблема в том, что их банально путаешь. Мой напарник на парковке вместо того, чтобы переключиться с Drive на задний ход, крутанул по ошибке не ту шайбу и нажал на газ... Удача, что впереди был мягкий сугроб, а не стена или машина.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Кресла на втором ряду и шторки на окнах могут быть с электроприводами. При этом сидеть там достаточно удобно – пространства более чем достаточно и над головой, и для ног. Позади дивана – либо багажник на 727 л (в 5-местной версии), либо третий ряд сидений (в 7-местной), хотя и он легко складывается.

Хорошо сидим!

Как и положено флагманской модели, Genesis GV80 предлагает целую линейку двигателей – два бензиновых объемом 2,5 и 3,5 л (249 и 379 л.с.) и 3-литровый турбодизель (249 «лошадей»). Очевидно, именно последний и приглянется львиной доле российских покупателей, поэтому я тестирую именно такой автомобиль. Все моторы сочетаются с 8-диапазонным автоматом с возможностью выбора настроек (Comfort, Eco, Sport и Custom – «под себя»), а также внедорожными режимами «Грязь», «Песок», «Снег». Привод, конечно, полный.

Пока преодолеваем снежные переметы, покрывшие лед Байкала, пробуем разные режимы. И осознаем, что именно «Снег» здесь оптимален, – кроссовер с клиренсом 205 мм уверенно ползет по колее, вгрызается в сугробы, вздымает белые вихри на целине (режим «Песок» работает похуже). И все-таки периодически одна из машин нашего каравана застревает, тогда на помощь спешит вездеход МЧС с тросом. Но в целом этот SUV превзошел мои ожидания – за пределами асфальта он может больше, нежели обещает его гламурный экстерьер.

А еще лучше «кореец» ведет себя на дороге. Двигатель легко подхватывает почти 5-метровый кузов: достаточно слегка придавить газ, чтобы рвануть с места или обойти на шоссе попутку. Крены для кроссовера умеренные, в поворотах и на прямиках автомобиль уверенно держит траекторию. Руль «короткий» – всего 2,6 оборота от упора до упора.

С ездовым комфортом тоже все в порядке. Дефекты полотна подвеска гасит, плавность хода и на втором ряду довольно высока, шумоизоляция великолепна – в том числе благодаря двойным передним стеклам. Жаль только, что даже за доплату нет лобовых стекол с обогревом, – якобы для этой модели их еще не разработали. Не понимаю! На втором ряду площадь подогрева сидений беспрецедентно увеличили (гонят тепло даже валики боковой поддержки и центральная подушка), а про «лобовуху» не подумали? Опять неоднозначно как-то...

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Проекция данных на лобовое стекло великолепная – четкие, яркие символы хорошо читаются. Однако непонятно, почему наряду с указаниями «навигации» и текущей скоростью не отображается информация о ее ограничениях на том или ином участке, ведь на экране мультимедиасистемы она есть.

Горе от ума?

Давно подозревал, что чем более навороченная электроника, тем больше вероятность, что из-за одного сбоя может заглючить весь автомобиль; чем больше прав у искусственного интеллекта, тем выше вероятность, что он поднимет «восстание машин». Genesis GV80 просто фантастически «умен» (про шахматы я неспроста заметил). Он и неровности с помощью видеокамеры распознает, чтобы толчки сгладить, и вентиляцию сидений регулирует в зависимости от скорости движения, и уклониться от встречного транспорта способен. Но есть сюрпризы и со знаком минус.

К примеру, здесь стоит система конт­роля за отвлечением от дороги, которая отслеживает взгляд водителя и призвана сообщать о том, что он не смотрит куда следует. Я отвожу глаза в сторону и... ничего. Еще раз – тот же результат. Тогда экспериментируем с напарником, он с пассажирского сиденья держит руль, а я просто внаглую выкручиваю голову налево. Лишь по прошествии шести секунд на приборке загорается предупреждение. За это время на скорости 80 км/ч мы пронеслись несколько сотен метров...

Позднее представитель бренда мне сказал, что тут применен тот же алгоритм, что и в системе распознавания усталости: нужно ехать долго, прежде чем электроника начнет реагировать на неадекватные действия шофера. Но эти «фокусы» мы вытворяли уже вечером, проведя целый день в пути. Да и вообще, чем тогда эта новация отличается от тех систем, что есть и у других?

Зато в какой-то момент пришлось столкнуться с настоящим бунтом электроники. И у водителя, и у пассажира периодически самопроизвольно начинал работать то подогрев сидений, то их вентиляция, несколько раз включался обогрев руля, вспыхивало объявление о том, что нужно вернуть руки на баранку (хотя их оттуда не снимали). Апофеозом же «веселухи» стало... пение птиц. Это мультимедийная система вдруг активировала аудионастройку «Оживленный лес» (могла, кстати, порадовать и чем нибудь другим – «Спокойным морем», скажем, или «Дождливым днем»).

Щебет мы заглушили, но на ближайшей же парковке мультимедийный комплекс завис в принципе – не реагировал ни на тычки пальцев в монитор, ни на физические кнопки, ни на кругляш-контроллер. Случилось это в тот момент, когда в недрах настроек мы пытались отключить автоматический наклон внешних зеркал на задней передаче. Пришлось глушить мотор и перезапускать «мозги». А победить зеркала так и не получилось.

Сейчас меня наверняка обвинят в «наезде» на автомобиль – наверное, все выглядит так, будто я его только критикую. Вовсе нет! Напротив, создатели GV80 могут гордиться – кроссовер получился элегантным, комфортабельным, инновационным, с отличными ездовыми качествами. Но я как журналист обязан рассказать, за счет чего он может стать еще лучше, – думаю, того же хочет и автопроизводитель. Особенно если речь идет о продукте, который стоит как квартира и легко подпадает под налог на роскошь. Самая доступная версия модели предлагается за 4 350 000 руб­лей, в максимальной же комплектации, с 379-сильным двигателем V6, третьим рядом кресел и матовой окраской кузова, цена достигает 6 870 000 рублей.

Технические характеристики Genesis GV80 Габариты, мм 4945х1975х1715 Колесная база, мм 2955 Диаметр разворота, м 11,98 Дорожный просвет, мм 205 Объем багажника, л 727 Снаряженная масса, кг 2255–2400 Тип двигателя турбодизель, L6 Рабочий объем, см³ 2996 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 588/1500–2750 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 220 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,8 Объем бака, л 80

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.