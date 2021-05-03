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О Hyundai Genesis GV80

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Genesis GV80 (2021) вид спередиGenesis GV80 (2021) вид сбокуGenesis GV80 (2021) вид сзади
Genesis GV80 (2021) салон
Genesis GV80 может быть уже на заводе оснащен видеорегистратором, который записывает все, что происходит как перед автомобилем, так и позади него
Genesis GV80 (2021) приборная панель
Изображение машины на приборке можно сделать объемным – доступна функция 3D
Genesis GV80 (2021) подрулевой лепесток
Как и положено в премиум-сегменте, внимание к материалам и деталям пристальное
Genesis GV80 (2021) передние кресла
Передние кресла очень удобные, в меру упругие, удерживающие тело в поворотах
Genesis GV80 (2021) сиденье водителя
Сиденье водителя оснащено семью воздушными камерами
Genesis GV80 (2021) второй ряд
На втором ряду площадь подогрева сидений беспрецедентно увеличили – гонят тепло даже валики боковой поддержки и центральная подушка
Genesis GV80 (2021) климат для второго ряда
Задние пассажиры настраивают «климат» под себя
Genesis GV80 (2021) багажное отделение
В любой из пяти комплектаций GV80 имеет электропривод двери багажника, бесключевой доступ в салон и кнопку запуска мотора
Genesis GV80 (2021) багажное отделение
В багажнике есть розетка на 12 B и кнопки складывания спинок сидений второго ряда
Genesis GV80 (2021) логотип
Кроссовер предлагается в 12 вариантах окраски кузова
Genesis GV80 (2021) передние фары
Полностью светодиодная оптика уже в базовой версии
Genesis GV80 (2021) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Genesis GV80 (2021)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Genesis GV80 (2021)

После череды легковых моделей у корейской премиальной марки появился долгожданный SUV. Мы пересекли на нем по льду Байкал, поездили по сибирским трассам, а заодно протестировали соплатформенный бизнес-седан третьего поколения

Кажется, еще чуть-чуть, и он предложит мне «сгонять партейку» в шахматы. Первый кроссовер бренда и в самом деле чрезвычайно «умный». Способен сам – даже без водителя в салоне – совершить перпендикулярную и параллельную парковку, опять же без вмешательства шофера обогнуть, к примеру, бредущую по краю дороги козу или пешехода, распознать адрес, пальцем «накаляканный» на сенсорном контроллере «мультимедийки», не ослепить водителя на встречке, частично отключая дальний свет...

«Супер!» – воскликните сейчас вы. «Да», – соглашусь я. Но добавлю: «Не все, друзья мои, здесь однозначно».

А осадочек остался...

Как дьявол кроется в деталях, так и премиальность складывается из мелочей – тактильных и визуальных ощущений, звуков: приятно ли прикоснуться к рукоятке, не режет ли глаз какая-то деталь, с каким «чмоком» захлопывается дверь... Приблизишься к GV80 и тут же понимаешь – породистость в нем есть. Посмотришь сбоку – напоминает и Porsche, и BMW. Зайдешь с «кормы» или с «лица» – тоже «премиум». Сразу и не скажешь, что «кореец»!

В салоне тоже ощущение приятное – качественная кожа, дерево, потолок в замше. А как вам монитор «мультимедийки» с экраном 14,5 дюйма? На моих первых «Жигулях» были колеса меньшего диаметра! Вот только что-то «царапает» меня. Ах да, это сочетание цветов отделки – темно-зеленый с коричневым, мне лично не нравится. Заглядываю в соседнюю машину, и опять не то – песочный с синим. Лишь в третьей нахожу гармонию – бежевый с коричневым. Но, как и в первых двух автомобилях, на полу вижу диссонирующие с интерьером мохнатенькие коричневато-бежевые коврики. Их замечает и коллега, спрашивает: «Может, на время теста положили, чтобы мы не испортили оригинальные?» Дружно лезем вниз и убеждаемся – они «родные». Странно...

Ну да ладно, и коврики, и цвет обивки – дело вкуса. Зато передние сиденья классные, с множеством настроек, в меру жесткие, сертифицированные немецкой AGR. В жару можно включить трехуровневую вентиляцию, а в холода такой же обогрев (жарит так, что через пяток минут вырубаешь). Кресло водителя еще и реагирует на скорость. Разгонишься до 130 км/ч – слегка сжимает тело по бокам, удерживая от болтанки, вернешься на 110 – снова «распускается».

К обзору никаких вопросов – вперед, назад, по сторонам видно хорошо. Более того, на тот самый огромный монитор выводятся изображения с различных камер, в том числе вид сверху (полезно на парковках и на бездорожье), а стоит включить поворотник, и в виртуальном «колодце» на приборке с нужной стороны появляется видео пространства в слепой зоне.

И тут же – вопросы к эргономике. Кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал так далеко от водителя, что даже высокий шофер вынужден тянуться, чуть отвлекаясь от дороги. Плюс неожиданный дефицит розеток – спереди на консоли нашелся лишь один USB-порт. Нет их и в огромном боксе между креслами, хотя еще пара таких выходов с розеткой вынесена на его торец – к задним пассажирам.

Но самое спорное решение – два круглых контроллера (друг за другом) на центральной консоли: один для работы с мультимедиа, второй – для переключения коробки передач. Проблема в том, что их банально путаешь. Мой напарник на парковке вместо того, чтобы переключиться с Drive на задний ход, крутанул по ошибке не ту шайбу и нажал на газ... Удача, что впереди был мягкий сугроб, а не стена или машина.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Кресла на втором ряду и шторки на окнах могут быть с электроприводами. При этом сидеть там достаточно удобно – пространства более чем достаточно и над головой, и для ног. Позади дивана – либо багажник на 727 л (в 5-местной версии), либо третий ряд сидений (в 7-местной), хотя и он легко складывается.

Хорошо сидим!

Как и положено флагманской модели, Genesis GV80 предлагает целую линейку двигателей – два бензиновых объемом 2,5 и 3,5 л (249 и 379 л.с.) и 3-литровый турбодизель (249 «лошадей»). Очевидно, именно последний и приглянется львиной доле российских покупателей, поэтому я тестирую именно такой автомобиль. Все моторы сочетаются с 8-диапазонным автоматом с возможностью выбора настроек (Comfort, Eco, Sport и Custom – «под себя»), а также внедорожными режимами «Грязь», «Песок», «Снег». Привод, конечно, полный.

Пока преодолеваем снежные переметы, покрывшие лед Байкала, пробуем разные режимы. И осознаем, что именно «Снег» здесь оптимален, – кроссовер с клиренсом 205 мм уверенно ползет по колее, вгрызается в сугробы, вздымает белые вихри на целине (режим «Песок» работает похуже). И все-таки периодически одна из машин нашего каравана застревает, тогда на помощь спешит вездеход МЧС с тросом. Но в целом этот SUV превзошел мои ожидания – за пределами асфальта он может больше, нежели обещает его гламурный экстерьер.

А еще лучше «кореец» ведет себя на дороге. Двигатель легко подхватывает почти 5-метровый кузов: достаточно слегка придавить газ, чтобы рвануть с места или обойти на шоссе попутку. Крены для кроссовера умеренные, в поворотах и на прямиках автомобиль уверенно держит траекторию. Руль «короткий» – всего 2,6 оборота от упора до упора.

С ездовым комфортом тоже все в порядке. Дефекты полотна подвеска гасит, плавность хода и на втором ряду довольно высока, шумоизоляция великолепна – в том числе благодаря двойным передним стеклам. Жаль только, что даже за доплату нет лобовых стекол с обогревом, – якобы для этой модели их еще не разработали. Не понимаю! На втором ряду площадь подогрева сидений беспрецедентно увеличили (гонят тепло даже валики боковой поддержки и центральная подушка), а про «лобовуху» не подумали? Опять неоднозначно как-то...

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Проекция данных на лобовое стекло великолепная – четкие, яркие символы хорошо читаются. Однако непонятно, почему наряду с указаниями «навигации» и текущей скоростью не отображается информация о ее ограничениях на том или ином участке, ведь на экране мультимедиасистемы она есть.

Горе от ума?

Давно подозревал, что чем более навороченная электроника, тем больше вероятность, что из-за одного сбоя может заглючить весь автомобиль; чем больше прав у искусственного интеллекта, тем выше вероятность, что он поднимет «восстание машин». Genesis GV80 просто фантастически «умен» (про шахматы я неспроста заметил). Он и неровности с помощью видеокамеры распознает, чтобы толчки сгладить, и вентиляцию сидений регулирует в зависимости от скорости движения, и уклониться от встречного транспорта способен. Но есть сюрпризы и со знаком минус.

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К примеру, здесь стоит система конт­роля за отвлечением от дороги, которая отслеживает взгляд водителя и призвана сообщать о том, что он не смотрит куда следует. Я отвожу глаза в сторону и... ничего. Еще раз – тот же результат. Тогда экспериментируем с напарником, он с пассажирского сиденья держит руль, а я просто внаглую выкручиваю голову налево. Лишь по прошествии шести секунд на приборке загорается предупреждение. За это время на скорости 80 км/ч мы пронеслись несколько сотен метров...

Позднее представитель бренда мне сказал, что тут применен тот же алгоритм, что и в системе распознавания усталости: нужно ехать долго, прежде чем электроника начнет реагировать на неадекватные действия шофера. Но эти «фокусы» мы вытворяли уже вечером, проведя целый день в пути. Да и вообще, чем тогда эта новация отличается от тех систем, что есть и у других?

Зато в какой-то момент пришлось столкнуться с настоящим бунтом электроники. И у водителя, и у пассажира периодически самопроизвольно начинал работать то подогрев сидений, то их вентиляция, несколько раз включался обогрев руля, вспыхивало объявление о том, что нужно вернуть руки на баранку (хотя их оттуда не снимали). Апофеозом же «веселухи» стало... пение птиц. Это мультимедийная система вдруг активировала аудионастройку «Оживленный лес» (могла, кстати, порадовать и чем нибудь другим – «Спокойным морем», скажем, или «Дождливым днем»).

Щебет мы заглушили, но на ближайшей же парковке мультимедийный комплекс завис в принципе – не реагировал ни на тычки пальцев в монитор, ни на физические кнопки, ни на кругляш-контроллер. Случилось это в тот момент, когда в недрах настроек мы пытались отключить автоматический наклон внешних зеркал на задней передаче. Пришлось глушить мотор и перезапускать «мозги». А победить зеркала так и не получилось.

Сейчас меня наверняка обвинят в «наезде» на автомобиль – наверное, все выглядит так, будто я его только критикую. Вовсе нет! Напротив, создатели GV80 могут гордиться – кроссовер получился элегантным, комфортабельным, инновационным, с отличными ездовыми качествами. Но я как журналист обязан рассказать, за счет чего он может стать еще лучше, – думаю, того же хочет и автопроизводитель. Особенно если речь идет о продукте, который стоит как квартира и легко подпадает под налог на роскошь. Самая доступная версия модели предлагается за 4 350 000 руб­лей, в максимальной же комплектации, с 379-сильным двигателем V6, третьим рядом кресел и матовой окраской кузова, цена достигает 6 870 000 рублей.

      

Технические характеристики Genesis GV80

Габариты, мм

4945х1975х1715

Колесная база, мм

2955

Диаметр разворота, м

11,98

Дорожный просвет, мм

205

Объем багажника, л

727

Снаряженная масса, кг

2255–2400

Тип двигателя

турбодизель, L6

Рабочий объем, см³

2996

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/3800

Макс. момент, Нм/об/мин

588/1500–2750

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

220

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,5

Расход топлива (средний), л/100 км

8,8

Объем бака, л

80

      

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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