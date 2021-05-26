Известна дата появления Ioniq в России

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq под индексом 5 появится в России в 2022 году, да и купить его поначалу будет нельзя.

В своем недавнем выступлении глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что первый электрокар корейского концерна приедет в Россию в 2022 году. Интересно, что ранее указывался нынешний год. Причины подобного изменения дат не указываются. Любопытно, но, похоже, что после выхода машину купить не получится в принципе – она будет доступна лишь в сервисе подписки «Mobility»

К слову, известна и спецификация модели. К нам приедут только полноприводные модели. То есть кроссовер будет оборудован двухмоторной 235-сильной электрической силовой установкой. Что касается запаса хода, то этот показатель составляет около пятисот километров в час.