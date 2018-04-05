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5 апр 2018

Jaguar обновил F-Type

Jaguar обновил F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar Land Rover постепенно переводит все модели на новую систему индексов, которые указывают на мощность силовой установки и ее тип. На этот раз очередь пришла за купе и родстером F-Type.

Так базовый вариант, который оснащается 2-литровым двигателем с компрессором (300 л.с.) получил индекс P300. Соответственно версии с 3-литровой «шестеркой» мощностью 340 и 380 л.с. получили индексы P340 и P380. А вот топовые варианты R и SVR с 5-литровым V8 с компрессором мощностью 550 и 575 л.с. сохранили свои индексы.

Помимо новых шильдиков купе и родстер получили систему распределения крутящего момента уже в базовом оснащении, а версия P380 оснащена адаптивной подвеской и дифференциалом повышенного трения.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система Jaguar InControl Touch Pro с 10-дюймовым экраном. Любопытно, что система по-прежнему не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, но в Jaguar Land Rover обещают сделать обновление программного обеспечения до конца года.

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При написании новости использовалась информация:
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