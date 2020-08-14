Автомобильный портал Motorpage
14 авг 2020

Jaguar выпустит эксклюзивную серию родстеров E-type в честь 60-летия модели

Jaguar выпустит эксклюзивную серию родстеров E-type в честь 60-летия модели
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar анонсировала выпуск лимитированной серии родстеров E-type в честь 60-летия модели. Всего будет создано 12 уникальных автомобилей, приобрести которые можно будет только парами

Каждая пара будет включать в себя купе в цвете Flat Out Grey и родстер, окрашенный в колер Drop Everything Green. Внешне E-type 60 Edition отличится новой решеткой радиатора и бамперами, а также уникальными деталями и декором. Лимитированное издание классического спорткара оснастят круиз-контролем, подогревом сидений, а также двухзонным климат-контролем и системой предотвращения столкновений. Помимо этого, в автомобили установят современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Спецсерия получит 3,8-литровые двигатели 1960-х годов, которые инженеры специально воссоздадут для эксклюзивных моделей. Мощность агрегатов составит 265 лошадиных сил и 384 Нм крутящего момента. В паре с моторами будет работать автоматическая коробка передач. В настоящий момент британская компания не раскрывает стоимость будущей лимитированной серии. Начало производства E-type 60 Edition намечено на начало 2021 года.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Jaguar Land Rover придумали бесконтактный сенсорный экран

27 июля 2020

Новый Jaguar XJ не появится в срок из-за коронавируса

14 июля 2020

Jaguar придумал название для электрического спорткара

08 июля 2020
Jaguar F-Type 2021

В России начались продажи обновленного Jaguar F-Type

23 апреля 2020

Jaguar пообещал не отказываться от седанов

15 апреля 2020

Jaguar Land Rover планирует выпустить три новых электромобиля

24 марта 2020

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Volkswagen Teramont: парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"

Написано новостей:

2 6 4 3 8