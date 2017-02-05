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5 фев 2017

Первый электрокар от Jaguar собрал более 150 заказов из РФ еще до выхода

Первый электрокар от Jaguar собрал более 150 заказов из РФ еще до выхода
Автор фото: неткаршоу.ком

Британская компания Jaguar спустя почти три месяца после официальной презентации первого и пока единственного электрокара в своей истории собрала более 150 заказов на него от российских клиентов.

Впервые полностью электрический Jaguar I-Pace был представлен широкой публике еще в ноябре 2016 года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Однако британский автопроизводитель продемонстрировал в США только концептуальную версию автомобиля, появление же серийного варианта ожидается только во второй половине 2018 года.

Концептуальный 4,6-метровый электрокар построен на новой масштабируемой платформе Jaguar Land Rover под названием EV. Новинка приводится в движение сразу двумя электромоторами, каждый из которых расположен на своей оси. В общей сложности такая система способна выдать до 400 л.с. (700 Нм) и позволяет кроссоверу с места разогнаться до 96 км/ч всего за 4 секунды.

Вся система запитана от общего модуля литий-ионных аккумуляторов совокупной емкостью 90 кВт*ч. Как утверждают разработчики, полного заряда аккумуляторов хватит на 500 км пути.

Впрочем, это только концептуальная версия, а сохранит ли I-Pace эти технические характеристики после выхода в серию – пока неизвестно. Однако это не останавливает клиентов Jaguar от покупки автомобиля. Только в России компания собрала уже более 150 заказов на автомобиль, который пока существует только в предсерийном варианте.

Стоит отметить, что на данный момент для оформления заказа Jaguar не требует внесения предоплаты – достаточно лишь заполнить специальную форму на официальном сайте компании и оставить контактные данные.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Колеса.ру, Автостат

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