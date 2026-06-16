Jeep разыграет 100 Wrangler, если сборная США сотворит сенсацию на чемпионате мира

Компания Jeep объявила о запуске одной из самых необычных рекламных акций последних лет. Американский производитель внедорожников готов подарить 100 новых Jeep Wrangler, однако для получения автомобиля потребуется выполнить важное условие

Речь идет о победе американской сборной в чемпионате мира по футболу. Если сборная США сумеет выиграть главный футбольный турнир планеты, то внедорожник получат первые 100 граждан страны, которые официально носят имя Джордж Вашингтон и заранее зарегистрируются для участия в акции.

В Jeep объясняют инициативу стремлением подчеркнуть патриотический характер бренда. Однако это больше похоже на хитрую пиар-акцию, ведь, по оценкам букмекерских компаний, вероятность победы сборной США на чемпионате мира составляет примерно 60 к 1. Иными словами, шансы на то, что производителю действительно придется расстаться со 100 внедорожниками, остаются весьма невысокими.