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16 июн 2026

Jeep разыграет 100 Wrangler, если сборная США сотворит сенсацию на чемпионате мира

Jeep разыграет 100 Wrangler, если сборная США сотворит сенсацию на чемпионате мира
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep объявила о запуске одной из самых необычных рекламных акций последних лет. Американский производитель внедорожников готов подарить 100 новых Jeep Wrangler, однако для получения автомобиля потребуется выполнить важное условие

Речь идет о победе американской сборной в чемпионате мира по футболу. Если сборная США сумеет выиграть главный футбольный турнир планеты, то внедорожник получат первые 100 граждан страны, которые официально носят имя Джордж Вашингтон и заранее зарегистрируются для участия в акции.

В Jeep объясняют инициативу стремлением подчеркнуть патриотический характер бренда. Однако это больше похоже на хитрую пиар-акцию, ведь, по оценкам букмекерских компаний, вероятность победы сборной США на чемпионате мира составляет примерно 60 к 1. Иными словами, шансы на то, что производителю действительно придется расстаться со 100 внедорожниками, остаются весьма невысокими.

При написании новости использовалась информация:
thedrive

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