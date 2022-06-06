Чем корейский минивэн так приглянулся в России

Средняя оценка 5,0 из 5 возможных – такой сегодня у KIA Carnival IV поколения рейтинг в отзывах его владельцев на auto.ru. За неполный первый год продаж, с конца апреля по декабрь 2021-го, в России было куплено 3143 Carnival. Автомобильные журналисты при знакомстве с этим кроссвэном – гибридом кроссовера и минивэна – не скрывали воодушевления. И правда: представительная внешность, качественные материалы в интерьере, вместительный семи- или восьмиместный кузов, два двигателя на выбор – 2,2-литровый дизельный на 199 сил или 3,5-литровый бензиновый 249-сильный, восьмиступенчатый автомат, передовой комплекс систем безопасности. Хотя привод у Carnival – только на передние колеса. Так что за кроссоверность у него отвечает разве что клиренс в 182 мм – вроде не самый большой, но при этом у полноприводного кроссовера Kia Sorento он на 6 мм меньше.

Еще я приберегал для начала статьи каламбур – сегодня у Carnival что длина, что цена одинаковы, без малого пять и два. Метров и миллионов рублей соответственно. Но шутка не удалась, о чем ниже.

В общем, интересный автомобиль, нишевый, не для всех. Чем он так «зашел» в России?

Великолепная «семерка»

У нас в motorpage.ru. на тесте Carnival дизельный, с семиместным VIP-салоном, где кресла второго ряда – раздельные «капитанские». В более утилитарной восьмиместной комплектации средний ряд сплошной, из трех кресел. Его можно вообще демонтировать – тогда при сложенном «в пол» третьем ряде Carnival превратится в настоящий грузовой фургон. Еще можно установить сиденья второго ряда против движения, лицом к третьему. Если при этом пожертвовать средним пассажиром, положить горизонтально спинку его сиденья, а его само сдвинуть ближе к центру салона, говорят, получается неплохой журнальный столик для оставшихся четверых. А задняя часть салона Carnival превращается в пассажирское купе – или в переговорную комнату. С мансардными окнами над головой, при условии, что у него будет, как в нашей тестовой версии, два раздельных люка в крыше, для передних пассажиров и для задних.

У такой, как у нас на тесте, семиместной версии, возможности трансформации салона скромнее – разве что оба кресла второго ряда перемещаются по рельсам пола не только в продольном, но и в поперечном направлении, придвигаясь к бортам – и между ними открывается проход на третий ряд. Еще у нашей VIP-версии на семь человек у каждого из двух кресел второго ряда есть режим оттоманки. Переднее сиденье сдвигается к торпедо, его спинка наклоняется вперед, освобождая жизненное пространство для заднего пассажира. А само его кресло раскладывается и запрокидывается, снизу выезжает полочка, поддерживающая ноги – и можно путешествовать полулежа. Та же схема и у левого пассажирского кресла, но тут возможности ограничены: «загнать за Можай» водительское кресло вместе с сидящим в нем водителем вряд ли получится.

Если задние пассажиры окончательно разомлеют в дороге и заснут, водитель может перевести премиальную акустику Bose в тихий режим – тогда приглушенный звук останется только в передних колонках. Чтобы проведать тех, кто на задних рядах, и при этом их не будить, достаточно просто вывести на центральный дисплей изображение с установленной на потолке в задней части салона камеры. Если босс – или дети? – уже проснулись и надо поговорить на ходу, можно, не отрываясь от дороги, через тот же экран включается громкая двусторонняя связь.

Салон темной кожи, но – светлые пластиковые вставки на дверных картах, такого же цвета низ торпедо с «кожаной» рельефной фактурой, тот же благородный колор у крышки центрального подлокотника – это все придает Carnival премиальности.

Семейный вэн? Корпоративный автомобиль босса? Автомобиль как минимум двойного назначения. И в любом случае необычный. Вроде бы по всем статьям минивэн. Обе задние двери сдвижные, с электроприводом – клавиши управления ими и багажной дверью удобно собраны в кучку слева под рулём. Но высота крыши у Carnival при этом более легковая, на два десятка сантиметров ниже, чем, например, у Toyota Alphard. Наш корейский кроссвэн длиннее, шире и ниже, чем европейские и японские минивэны, при этом у него высокий дорожный просвет. Есть в этом что-то неуловимо американское – по форм-фактору, размерам и пропорциям Carnival немного напоминает снятый два года назад с производства Dodge Caravan пятого поколения.

Скорость звука

За рулем Carnival, как и в любом вэне, чувствуешь себя немножко водителем автобуса. Если оглянуться назад, видно что весь автомобиль – сзади. Но посадка за рулем легковая, и повадки у автомобиля совсем не автобусные. Если переборщить с «газом», мощный дизель срывает передние колеса в пробуксовку – монопривод. И рулится Carnival довольно весело, пусть и с кренами. Хотя выраженные валики боковой поддержки спину водителя в поворотах не держат – у кресел слишком широкие подушки и спинки, для корпулентных седоков, американского, опять же, телосложения.

Режим D включается поворотом шайбы-селектора на центральном тоннеле. Всего положения три: кроме D есть еще R и N. Чтобы перевести коробку в Parking, нужно нажать кнопку в центре селектора, тогда автомобиль автоматически встает на электрический «ручник» – при этом автоматически с него при переводе в Drive не снимается, только клавишей на том же центральном тоннеле. Рядом еще одна, очень полезная клавиша – Autohold.

На крейсерской скоростью 90 км/ч низкооборотистый дизель держит примерно полторы тысячи оборотов. Полка крутящего момента заканчивается на 2750 об/мин и возможностей этой двухсотсильной рядной «четверки» в связке с восьмиступенчатым автоматом хватает, чтобы без всякого напряжения уверенно и ровно, без провалов, разгонять автомобиль до 120 – 130 км/ч, дальше он немного умеряет прыть. Нет, Carnival прекрасно едет и 150 км/ч, просто на этой скорости прежнего подхвата не будет. Хотя пришпорить автомобиль можно и тут – или орудуя подрулевыми лепестками, или переходом из режима Normal в Sport, вполне убедительный. Можно, но не хочется – и ниже объясню, почему.

Sport не делает кроссвэн спорткаром, но в нем Carnival честно держится на пониженных передачах подольше, сохраняя тем самым и отзывчивость на педаль газа, а руль его на скорости тяжелеет. К слову, есть еще режимы Eco и Smart.

Что еще? У Carnival прекрасные понятные тормоза – позволяющие легко дозировать усилие, но с мгновенной резкой реакцией в экстренных условиях. Приемлемая шумоизоляция: звуки снизу от дороги на ходу не прилетают, арки заглушены хорошо. Разве что шумит ветерок вокруг передних зеркал и проникают через боковые стекла «голоса» соседей по потоку. На крейсерских 90 км/ч наконец стихают рокот двигателя и вой турбины.

Стихают – потому что во все остальное время эти ребята уверенно голосят. И при работе на холостых, и на разгоне – это почти тракторный рокот и вибрация, ощутимые в салоне, и неожиданно громкий вой. Именно по этой причине лишний раз раскручивать двигатель не хочется. Привыкнуть к голосу дизельного Carnival, можно, кончено, но поначалу он становится заметным фактором в каждой поездке.

Бензиновая версия Carnival этой особенности, конечно, лишена. Как, впрочем, и экономичности дизельной – мне удалось добиться 6,5 литра на сотню по трассе.

Ей виднее

К бортовой навигации Carnival – никаких вопросов: быстро работает, точно находит адреса, тактично ведёт по маршруту. Автомобиль подключён к интернету, поэтому обновляет пробки и корректирует маршрут с учётом изменившейся картины. Но вот система помощи водителю Drive Wise – это очень внимательная электронная нянька, иногда прямо заполошная. Зуммер и надпись «Держите руки на руле» на приборной панели возникают буквально секунды через три после того как включаешь удержание в полосе и убираешь даже одну руку с руля. Когда стоишь в пробке с включенным активным автопилотом, она всегда предупредит: «Стоящий впереди автомобиль отъезжает». И даст подсказку: «Для разгона надо нажать педаль газа или кнопку +/-». То есть сопровождает буквально пошагово. И очень, очень тебя бережет, все время о чем-то предупреждает. Например, идущий впереди автомобиль притормаживает перед поворотом направо, ты тоже притормаживаешь. Но не так быстро как хотелось бы системе, дистанция сокращается, и она уже кричит – звуком и красной надписью на приборной панели: «Угроза столкновения!». Хотя ситуация вполне, с моей точки зрения, контролируемая.

От трех до семи

При появлении на российском рынке год назад Carnival стоил примерно 3,5 миллиона. Возвращаясь к началу: почему мне не удалась шутка про почти пять и два, метра и миллиона? Потому что сегодня 5,1849 млн – это РРЦ, рекомендуемая розничная цена. Реальный ценник на тестовый Carnival в салоне дилера может доходить до 6,7 млн. Вообще уже давно пора ходить в автосалон, как в музей, на экскурсию, без всякой привязки к материальным потребностям жизни – просто за эстетическими ощущениями. Впечатлиться, поцокать языком. Стоимость картин в Эрмитаже ведь нас не возмущает?

Технические характеристики KIA Carnival ГАБАРИТЫ, ММ 5155 / 1995 / 1750 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3090 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 182 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 627/2827 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2095 ТИП ДВИГАТЕЛЯ дизельный, R4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2151 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 199 при 3800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 440 при 1750–2750 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ автомат (8АТ) МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,5