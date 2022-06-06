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КИА Карнивал

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Kia Carnival (2021) вид спереди
Впечатляющая решетка радиатора, футуристические фары. Но новый логотип бренда все-таки читается как «КИ»
Kia Carnival (2021) вид сбоку
Если бы не длинная база, в профиль был бы обычный кроссовер
Kia Carnival (2021) вид сзади
Отделка хромом с волнистым рельефом на задней стойке «рифмуется» в интерьере Carnival с накладкой на торпедо – с точно таким же рисунком
Kia Carnival (2021) вид сзади
Задний стеклоочиститель в нерабочем положении скрыт под спойлером
Kia Carnival (2021) передняя дверь
Сиденье – на оптимальной высоте, не приходится ни взбираться на него, ни, наоборот, в него падать
Kia Carnival (2021) передняя дверь
Светлые вставки очень украшают интерьер
Kia Carnival (2021) салон
В архитектуре передней панели и центральной консоли заметны немецкие мотивы
Kia Carnival (2021) место водителя
Рабочее место водителя хорошо организовано
Kia Carnival (2021) клавиши электроприводов
Слева под рулем удобно собраны клавиши электроприводов задних дверей и багажника
Kia Carnival (2021) приборная панель
Цифровые шкалы приборной панели хорошо читаются, но сам экран в некоторых ракурсах бликует
Kia Carnival (2021) приборная панель
В режиме Sport картинка становится более контрастной
Kia Carnival (2021) приборная панель
«Трассовый» расход топлива – 6,5 литров на 100 километров
Kia Carnival (2021) монитор
В настройках меню кроссвэна есть функция «связь с пассажирами»
Kia Carnival (2021) монитор
Задняя камера с динамической разметкой плюс режим «вид сверху»
Kia Carnival (2021) монитор
Задних пассажиров можно не только услышать, но и увидеть
Kia Carnival (2021) центральная консоль
Под блоком управления климатом – целых три USB-разъема и площадка беспроводной зарядки смартфона
Kia Carnival (2021) АКПП
Вращение шайбы-селектора режимов АКПП включает D, N и R. Чтобы перейти в режим Parking, нужно нажать кнопку в центре селектора
Kia Carnival (2021) подлокотник
Подлокотник бездонный почти по-американски
Kia Carnival (2021) панорамная крыша
Люк в автомобиле для путешествий – практически стандартное оборудование
Kia Carnival (2021) задний ряд
Благодаря сдвижным дверям с электроприводом и откидным подлокотникам посадка на задний ряд очень удобна
Kia Carnival (2021) ручка
Чтобы было совсем удобно, есть мощные ручки
Kia Carnival (2021) кнопка
Изнутри сдвижная дверь управляется кнопкой на центральной стойке
Kia Carnival (2021) задний ряд
Но если будет просторно второму ряду, третьему места в ногах может не хватить
Kia Carnival (2021) задний ряд
И от режима оттоманки на втором ряду будет прок только для правого пассажира, подножка левого кресла упрется в кресло водителя
Kia Carnival (2021) задний ряд
Хотя если слева посадить например, ребенка или подростка, царский комфорт можно обеспечить для обеих сторон
Kia Carnival (2021) розетки
На втором ряду есть даже стандартная электрическая розетка
Kia Carnival (2021) разъем USB
Разъемы USB разместились в непривычных местах – в спинках передних кресел.
Kia Carnival (2021) управление климатом
А блок управления климатической установкой для второго ряды вынесен на потолок
Kia Carnival (2021) кресла второго ряда
Кресла второго ряда перемещаются по рельсами не только в продольном, но и в поперечном направлении.
Kia Carnival (2021) кресла второго ряда
И если раздвинуть их к бортам, открывается удобный проход на третий ряд
Kia Carnival (2021) шторка
Солнцезащитные шторки закрываются вручную
Kia Carnival (2021) панорамная крыша
Свой отдельный люк есть и у второго ряда
Kia Carnival (2021) потолок
В центре потолка – все, что нужно для громкой связи с водителем
Kia Carnival (2021) центральная консоль
А у водителя соответственно – все для связи с пассажирами
Kia Carnival (2021) подстаканники
В подлокотниках третьего ряда сидений – глубокие лотки и подстаканники
Kia Carnival (2021) шторка
И даже есть свои солнцезащитные шторки
Kia Carnival (2021) багажное отделение
Когда третий ряд сидений разложен, в багажнике образуется глубокая ниша
Kia Carnival (2021) багажное отделение
Сложенные сиденья третьего ряда ложатся в эту нишу, образуя ровный пол
Kia Carnival (2021) схема складывания
Схема складывания иллюстрирована специальной табличкой
Kia Carnival (2021) багажное отделение
Даже при минимальном объема багажника в нем остается доступ к полезным нишам
Kia Carnival (2021) багажное отделение
А также к розетке и крючкам
Kia Carnival (2021) багажное отделение
Лямки, за которые надо тянуть, чтобы сложить кресла третьего ряда, крепятся к спинкам липучками
Kia Carnival (2021) лючок в полу
А этот лючок в полу под ногами правого пассажира на втором ряду открывает доступ к запаске
Kia Carnival (2021) запаска
Точнее, к механизму ее опускания, сама запаска – под правым порогом
Kia Carnival (2021) передний свес
180 миллиметров дорожного просвета и довольно короткий передний свес
Kia Carnival (2021) задний свес
Да и задний не длинный
Kia Carnival (2021) колесо
Колеса размерности 235/60/18 дают хороший баланс комфорта и управляемости
Kia Carnival (2021) моторный отсек
Дизельный двигатель объемом 2,2 литра радует экономичностью, но огорчает шумностью
Kia Carnival (2021) фото с камер
С помощью мобильного приложения Kia Connect можно удаленно проверять автомобиль, оставленный на парковке, делать фото со всех его камер
Kia Carnival (2021) фото с камер
Каждую картинку можно будет поворачивать, меняя ракурс
Kia Carnival (2021)

Чем корейский минивэн так приглянулся в России

Средняя оценка 5,0 из 5 возможных – такой сегодня у KIA Carnival IV поколения рейтинг в отзывах его владельцев на auto.ru. За неполный первый год продаж, с конца апреля по декабрь 2021-го, в России было куплено 3143 Carnival. Автомобильные журналисты при знакомстве с этим кроссвэном – гибридом кроссовера и минивэна – не скрывали воодушевления. И правда: представительная внешность, качественные материалы в интерьере, вместительный семи- или восьмиместный кузов, два двигателя на выбор – 2,2-литровый дизельный на 199 сил или 3,5-литровый бензиновый 249-сильный, восьмиступенчатый автомат, передовой комплекс систем безопасности. Хотя привод у Carnival – только на передние колеса. Так что за кроссоверность у него отвечает разве что клиренс в 182 мм – вроде не самый большой, но при этом у полноприводного кроссовера Kia Sorento он на 6 мм меньше.

Еще я приберегал для начала статьи каламбур – сегодня у Carnival что длина, что цена одинаковы, без малого пять и два. Метров и миллионов рублей соответственно. Но шутка не удалась, о чем ниже.

В общем, интересный автомобиль, нишевый, не для всех. Чем он так «зашел» в России?

Великолепная «семерка»

У нас в motorpage.ru. на тесте Carnival дизельный, с семиместным VIP-салоном, где кресла второго ряда – раздельные «капитанские». В более утилитарной восьмиместной комплектации средний ряд сплошной, из трех кресел. Его можно вообще демонтировать – тогда при сложенном «в пол» третьем ряде Carnival превратится в настоящий грузовой фургон. Еще можно установить сиденья второго ряда против движения, лицом к третьему. Если при этом пожертвовать средним пассажиром, положить горизонтально спинку его сиденья, а его само сдвинуть ближе к центру салона, говорят, получается неплохой журнальный столик для оставшихся четверых. А задняя часть салона Carnival превращается в пассажирское купе – или в переговорную комнату. С мансардными окнами над головой, при условии, что у него будет, как в нашей тестовой версии, два раздельных люка в крыше, для передних пассажиров и для задних.

У такой, как у нас на тесте, семиместной версии, возможности трансформации салона скромнее – разве что оба кресла второго ряда перемещаются по рельсам пола не только в продольном, но и в поперечном направлении, придвигаясь к бортам – и между ними открывается проход на третий ряд. Еще у нашей VIP-версии на семь человек у каждого из двух кресел второго ряда есть режим оттоманки. Переднее сиденье сдвигается к торпедо, его спинка наклоняется вперед, освобождая жизненное пространство для заднего пассажира. А само его кресло раскладывается  и запрокидывается, снизу выезжает полочка, поддерживающая ноги – и можно путешествовать полулежа. Та же схема и у левого пассажирского кресла, но тут возможности ограничены: «загнать за Можай» водительское кресло вместе с сидящим в нем водителем вряд ли получится.

Если задние пассажиры окончательно разомлеют в дороге и заснут, водитель может перевести премиальную акустику Bose в тихий режим – тогда приглушенный звук останется только в передних колонках. Чтобы проведать тех, кто на задних рядах, и при этом их не будить, достаточно просто вывести на центральный дисплей изображение с установленной на потолке в задней части салона камеры. Если босс – или дети? – уже проснулись и надо поговорить на ходу, можно, не отрываясь от дороги, через тот же экран включается громкая двусторонняя связь.

Салон темной кожи, но – светлые пластиковые вставки на дверных картах, такого же цвета низ торпедо с «кожаной» рельефной фактурой, тот же благородный колор у крышки центрального подлокотника – это все придает Carnival премиальности.

Семейный вэн? Корпоративный автомобиль босса? Автомобиль как минимум двойного назначения. И в любом случае необычный. Вроде бы по всем статьям минивэн. Обе задние двери сдвижные, с электроприводом – клавиши управления ими и багажной дверью удобно собраны в кучку слева под рулём. Но высота крыши у Carnival при этом более легковая, на два десятка сантиметров ниже, чем, например, у Toyota Alphard. Наш корейский кроссвэн длиннее, шире и ниже, чем европейские и японские минивэны, при этом у него высокий дорожный просвет. Есть в этом что-то неуловимо американское – по форм-фактору, размерам и пропорциям Carnival немного напоминает снятый два года назад с производства Dodge Caravan пятого поколения.

Скорость звука

За рулем Carnival, как и в любом вэне, чувствуешь себя немножко водителем автобуса. Если оглянуться назад, видно что весь автомобиль – сзади. Но посадка за рулем легковая, и повадки у автомобиля совсем не автобусные. Если переборщить с «газом», мощный дизель срывает передние колеса в пробуксовку – монопривод. И рулится Carnival довольно весело, пусть и с кренами. Хотя выраженные валики боковой поддержки спину водителя в поворотах  не держат – у кресел слишком широкие подушки и спинки, для корпулентных седоков, американского, опять же, телосложения.

Режим D включается поворотом шайбы-селектора на центральном тоннеле. Всего положения три: кроме D есть еще R и N. Чтобы перевести коробку в Parking, нужно нажать кнопку в центре селектора, тогда автомобиль автоматически встает на электрический «ручник» – при этом автоматически с него при переводе в Drive не снимается, только клавишей на том же центральном тоннеле. Рядом еще одна, очень полезная клавиша – Autohold.

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На крейсерской скоростью 90 км/ч низкооборотистый дизель держит примерно полторы тысячи оборотов. Полка крутящего момента заканчивается на 2750 об/мин и возможностей этой двухсотсильной рядной «четверки» в связке с восьмиступенчатым автоматом хватает, чтобы без всякого напряжения уверенно и ровно, без провалов, разгонять автомобиль до 120 – 130 км/ч, дальше он немного умеряет прыть. Нет, Carnival прекрасно едет и 150 км/ч, просто на этой скорости прежнего подхвата не будет. Хотя пришпорить автомобиль можно и тут – или орудуя подрулевыми лепестками, или переходом из режима Normal в Sport, вполне убедительный. Можно, но не хочется – и ниже объясню, почему.

Sport не делает кроссвэн спорткаром, но в нем Carnival честно держится на пониженных передачах подольше, сохраняя тем самым и отзывчивость на педаль газа, а руль его на скорости тяжелеет. К слову, есть еще режимы Eco и Smart.

Что еще? У Carnival прекрасные понятные тормоза – позволяющие легко дозировать усилие, но с мгновенной резкой реакцией в экстренных условиях. Приемлемая шумоизоляция: звуки снизу от дороги на ходу не прилетают, арки заглушены хорошо. Разве что шумит ветерок вокруг передних зеркал и проникают через боковые стекла «голоса» соседей по потоку. На крейсерских 90 км/ч наконец стихают рокот двигателя и вой турбины.

Стихают – потому что во все остальное время эти ребята уверенно голосят. И при работе на холостых, и на разгоне – это почти тракторный рокот и вибрация, ощутимые в салоне, и неожиданно громкий вой. Именно по этой причине лишний раз раскручивать двигатель не хочется. Привыкнуть к голосу дизельного Carnival, можно, кончено, но поначалу он становится заметным фактором в каждой поездке.

Бензиновая версия Carnival этой особенности, конечно, лишена. Как, впрочем, и экономичности дизельной – мне удалось добиться 6,5 литра на сотню по трассе.

Ей виднее

К бортовой навигации Carnival – никаких вопросов: быстро работает, точно находит адреса, тактично ведёт по маршруту. Автомобиль подключён к интернету, поэтому обновляет пробки и корректирует маршрут с учётом изменившейся картины. Но вот система помощи водителю Drive Wise – это очень внимательная электронная нянька, иногда прямо заполошная. Зуммер и надпись «Держите руки на руле» на приборной панели возникают буквально секунды через три после того как включаешь удержание в полосе и убираешь даже одну руку с руля. Когда стоишь в пробке с включенным активным автопилотом, она всегда предупредит: «Стоящий впереди автомобиль отъезжает». И даст подсказку: «Для разгона надо нажать педаль газа или кнопку +/-». То есть сопровождает буквально пошагово. И очень, очень тебя бережет, все время о чем-то предупреждает. Например, идущий впереди автомобиль притормаживает перед поворотом направо, ты тоже притормаживаешь. Но не так быстро как хотелось бы системе, дистанция сокращается, и она уже кричит – звуком и красной надписью на приборной  панели: «Угроза столкновения!». Хотя ситуация вполне, с моей точки зрения, контролируемая.

От трех до семи

При появлении на российском рынке год назад Carnival стоил примерно 3,5 миллиона. Возвращаясь к началу: почему мне не удалась шутка про почти пять и два, метра и миллиона? Потому что сегодня 5,1849 млн – это РРЦ, рекомендуемая розничная цена. Реальный ценник на тестовый Carnival в салоне дилера может доходить до 6,7 млн. Вообще уже давно пора ходить в автосалон, как в музей, на экскурсию, без всякой привязки к материальным потребностям жизни – просто за эстетическими ощущениями. Впечатлиться, поцокать языком. Стоимость картин в Эрмитаже ведь нас не возмущает?

      

Технические характеристики KIA Carnival

ГАБАРИТЫ, ММ

5155 / 1995 / 1750

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3090

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

182

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

627/2827

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2095

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

дизельный, R4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2151

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

199 при 3800 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

440 при 1750–2750 об/мин

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

автомат (8АТ)

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

10,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,5

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