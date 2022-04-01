Однажды мои друзья-спортсмены взяли две медали на чемпионате Москвы. Но когда я стал их поздравлять, они застеснялись: «да нас в этой возрастной категории и было-то всего двое, один взял первое место, другой второе». При чем тут Kia Ceed SW?

Универсал сегодня – редкость. Правда, зачем он, если есть кроссовер? Гораздо более многоцелевой, с большим дорожным просветом, а часто и полноприводный? Вот и получается, что в своем массовом сегменте универсал гольф-класса Kia Ceed SW – чуть ли не единственный в России. Skoda Octavia Combi в продаже больше нет, Largus и Granta стоят ступенькой ниже, в сегменте B, а другие представленные у нас универсалы – это уже сегмент D, причем премиум.

Хотя по оснащенности Ceed задает если не премиальные, то повышенные стандарты в своем сегменте. Подогревы всего, что можно, включая лобовое стекло целиком, у всех Kia в базе уже не первый год. Но вот комплекс ассистентов безопасности и помощи водителю Drive Wise – активный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон и поперечных помех при движении задним ходом и т.д. и т.п. – теперь, похоже, для массового сегмента новая норма. Как и беспроводная зарядка смартфона, бесключевой доступ, электропривод двери багажника или индикация давления в шинах на цифровой приборной панели.

У Ceed есть поддержка Car Play и Android Auto, при этом очень прилично работает и собственный навигатор, который оперативно обновляет данные о пробках, но не всегда оперативно – о разрешенной скорости. На Ярославском шоссе от Москвы до Пушкино уже давно можно ехать 110 км/ч, но навигатор Ceed считает, что нет, по-прежнему 90 км/ч. Мобильное приложение Kia Connect позволяет дистанционно запускать и глушить двигатель, выставлять температуру в салоне, запирать и отпирать автомобиль, находить его на парковке. Но это как раз не фокус, если еще недавно такое умели, кажется, только Volvo, сегодня управление со смартфона есть даже у Lada и UAZ. Зато Kia Connect отличает повышенная бдительность: однажды я сидел в Ceed в ожидании встречи, с ключом в кармане и мне на смартфон пришло сообщение «Тревога, двери не заблокированы и двери не закрыто (прим. авт. – именно так, через «о»). Проверьте состояние автомобиля». То есть, приложение не понимает, что я сижу в машине.

И пусть камера у Ceed только задняя, некоторые умения он явно унаследовал у старших премиальных родственников. Так же, как и кроссоверы Genesis, Kia Ceed, стоя в пробке, cигнализирует звуком и надписью на приборной панели: «стоящий впереди автомобиль отъезжает». Так же, как у тех же родственников, у Ceed в наборе вкладок на центральном тачскрине есть функция «звуки природы». Можно включить в салоне закольцованный саундтрек лесного дождя, зимней деревни или уличного кафе.

W – это Wagon

«Курица или рыба?», – спрашивает стюардесса, разнося еду в самолете, так и тут. Пусть комплектаций у Kia Ceed SW шесть, но базовых вариантов два. Первый – атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 128 сил плюс шестидиапазонный «автомат». Второй – 150-сильный 1,5-литровый турбомотор, агрегатированный с семиступенчатым преселективным «роботом». Предмаксимальной комплектации GT Line, а именно она сегодня на тесте в motorpage.ru., безальтернативно назначен этот второй вариант, турбомотор плюс робот. К которому в комплекте идет более драйверская многорычажная задняя подвеска Multilink, а не балка, как у версий с атмосферным мотором. Кстати, приставка SW расшифровывается как Sport Wagon. Насколько же «спортивный» этот «вагон»? Чтобы понять это, нужно для начала устроиться за рулем.

Автомобили разных марок и пахнут по-разному. Первое, чем встречает салон Ceed, – характерным запахом нового Kia. В нем нет ничего неприятного, но его ни с чем-то спутаешь. Материалы салона – темно-серый пластик со вставками под черный рояльный лак, на сиденьях комбинация кожзама и искусственной замши. Посадка за рулем удобная. У подушки кресла водителя – развитые валики поддержки, так что приходится держать колени сдвинутыми, как девушке в мини-юбке. Потому что если сесть чуть свободнее и расслабить ноги, бедра упрутся в эти жесткие валики. Та же история и с передним пассажиром. Зато у него есть регулируемый поясничный подпор, такой же, как у водителя. Но вот на заднем ряду места откровенно немного, «самому за собой» при росте 180 см сесть, конечно, можно, но колени упираются в спинку переднего кресла.

Багажник Ceed подтверждает его высокое звание универсала. Рекордный для своего класса объем в 625 литров увеличивается до 1694 литров, если сложить, пусть и не точно «в пол», спинки заднего ряда. На полу рельсы, по которым перемещается телескопический делитель с встроенными инерционными ремнями, которыми можно найтовать к нему поклажу, под полом – дополнительные отсеки. Но вернемся за руль.

У Ceed интуитивно понятно включается и настраивается автопилот и вообще все системы помощи водителю. Кнопки всех подогревов логично собраны в одном месте, на центральной консоли. А вот то, что там нашлась кнопка центрального замка, стало неожиданностью – перед этим долго искал ее на водительской двери.

Обогрев руля прямо жарит, причем, по всей окружности обода, а не по отдельным сегментам, как у некоторых премиальных брендов. Он одноступенчатый и сильный, так что скоро начинает даже жечь руки. При наборе оборотов двигателя стрелка цифрового тахометра на приборной панели движется не плавно, а с залипаниями и скачками, как будто компьютеру не хватает оперативной памяти. Но сама панель исправно меняет дизайн при смене режимов движения. Их два, Comfort и Sport. Кстати, с «вагоном» более-менее понятно, что там со «спортом»?

S – это Sport

Паспортный разгон – 8,8 секунды до сотни, паспортный максимум скорости – 210 км/ч. На деле первое впечатление от динамики – явственная турбояма. Связь между педалью газа и двигателем несколько «резиновая», первую секунду реакции на педаль газа автомобиль безнадежно проигрывает. Для активной езды Ceed надо все время пришпоривать – не ждать подхвата на низах, а сразу уверенно продавливать педаль во вторую половину хода и добиваться 3000 оборотов. Тогда при необходимости можно будет на светофоре уходить от потока. Включение режима Sport характер разгона улучшает – отклик на газ обостряется, турбояма сглаживается, стрелка тахометра быстро прыгает до 4000. И еще – то ли это чудеса восприятия, то ли «робот» адаптируется, «прикатывается» к конкретному водителю – поездив день пусть без хулиганства, но просто в энергичном силе, к вечеру претензии к динамике Ceed я снял.

Под рулем есть лепестки, но выбранную ими передачу «робот» не держит, быстро возвращается в режим D. Зафиксировать нужную передачу можно, сдвинуть селектор КПП влево, к себе – тогда включится полноценный ручной режим. Но даже если на скорости 100 км/ч понадобится резко ускориться для обгона, делать это, сбросив вручную две передачи вниз, с седьмой на пятую – чистая потеря времени. Гораздо эффективнее остаться в автоматическом режиме и посильнее продавить педаль газа.

Если девушку украшает скромность, то добродетели трансмиссии – скорострельность и «бесшовность» переключения. Бесшовность – да, присутствует, а вот скорость реакции – хочется, чтобы на кикдаун «робот» реагировал побыстрее. Как на Audi, например. Тем более что, уже набрав скорость, Ceed движется легко, характер движения – тот же «полет», что у премиальных немцев.

П – это претензии

Владелец двадцатилетнего Grand Cherokee с V8, проехавшись на Ceed SW пассажиром, говорит: какая она тихая. Тихая?

Нет, когда морозным утром из квартиры заводишь Ceed со смартфона, а потом спускаешься и подходишь к нему, уже прогретому, с двигателем, работающим на холостом ходу, и правда можно подумать, что программа не сработала и мотор не завелся. В салоне тоже звук двигателя не слышен, правда, почему-то заметна легкая вибрация от его работы – на руле и вообще на кузове. При наборе оборотов двигатель, конечно, подает голос, причем как и положено малообъемнику, голос несколько подростковый.

Но насколько тихий Ceed на стоянке и в пробках, настолько же он громкий на трассе. В салон прилетают все наружные шумы. И чем выше скорость, тем яснее гул шин в колесных арках, пробегающие по ним мелкие камешки, тем слышнее все дорожные звуки, проникающие через стекла и двери, аэродинамические шумы. Как работает двигатель обгоняемого Камаза, различаешь во всех подробностях, даже сквозь работу очень приличной акустики JBL, установленной в Ceed. А на скорости от 100 км/ч на трассе вся задняя полусфера салона превращается в огромный сабвуфер, накапливающий и транслирующий гул, на неровностях из багажника доносится грохот. Расплата за двухобъемный кузов? Как бы там ни было, в дальнюю поездку я бы на Ceed не рискнул отправиться: на трассе быстро устанешь от шума. Причем, уровень звука зависит даже от смены фактуры дорожного покрытия, шершавого асфальта на гладкий – настолько неубедительна шумоизоляция. Может быть, это отчасти «заслуга» шин Michelin, в которые был обут тестовый Ceed – помню, когда я лет десять на своем автомобиле сменил заводской комплект Continental на актуальную тогда модель Michelin, выданную мне этим производителем на тест, тоже удивился тому, какие они, оказывается, неожиданно шумные.

На пробеге 5607 км сверчок уже зудит в центре передней панели, есть мелкие скрипы в других местах салона. Дело не только в люфтах сочленений пластиковых панелей, а еще и в том, что Ceed – в принципе довольно жесткий автомобиль. Проезд лежачего полицейского на скорости 20 км/ч может отозваться неожиданным резким ударом. Подвеска не слабая, отрабатывает упруго, просто ей часто не хватает длины хода. При этом с многорычажной задней подвеской в этой комплектации Ceed едет интересно. Хорошо настроен электроусилитель руля, внятные тормоза – короткий свободный ход и потом эффективное замедление, корректно работающий «автохолд».

Расход: тут Ceed если не чемпион, то близок к этому титулу. По трассе мне удалось добиться 5,1 литра на сотню, в смешанном режиме – 6,3 литров, при том, что текущий расход в этом случае достигал 15,9 литров. Запас хода на полном баке – под 700 километров. И такая экономичность сегодня, без шуток, очень важный аргумент в пользу Ceed. Но вот с шумоизоляцией точно надо что-то делать, прямо сразу после покупки.



Если бы сегодня проводился всероссийский чемпионат среди универсалов, Kia Ceed SW, думаю, в своем классе одержал бы чистую заслуженную победу. И если она чем-то была бы омрачена, то лишь отсутствием соперников.

Технические характеристики Kia Ceed SW ГАБАРИТЫ, ММ 4605 / 1800 / 1475 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 625 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1332 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, R4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1482 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 150 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 253 при 1500–3500 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ робот (7DCT) МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,3