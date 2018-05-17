У компании Kia есть в гамме и гибриды и даже электромобили, а вот «мягкой» гибридной силовой установки до настоящего момента не было. Но корейцы разработали собственную систему, которая получила название EcoDynamic+.

Первой моделью, которая получит его стал кроссовер Kia Sportage с дизельным двигателем. Силовая установка включает в себя 10-килловатный электромотор, который выполняет роль стартера и генератора, а также батарею емкостью 0,46 килловат-час.

Электромотор установлен непосредственно на двигателе внутреннего сгорания и соединяется с коленвалом при помощи зубчатого ремня. При ускорениях он помогает турбодизелю, а при торможениях переключается в режим генератора и накапливает энергию. Также, если батарея полностью заряжена, ДВС может отключаться на ходу при замедлении, а при нажатии на педаль газа он вновь включается.

«Мягкий» гибрид Kia, как и у большинства других автопроизводителей, имеет 48-вольтовую электросистему. Следом за Sportage такую систему получит новый Kia Ceed, а затем корейцы намерены адаптировать свою разработку для работы в паре с бензиновым двигателем.