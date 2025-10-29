Автомобильный портал Motorpage
29 окт 2025

Электрофургон Kia PV5 установил мировой рекорд по запасу хода с полной загрузкой

Электрофургон Kia PV5 установил мировой рекорд по запасу хода с полной загрузкой
Автор фото: фирма-производитель

Новый фургон Kia PV5 официально попал в книгу рекордов Гиннесса по запасу хода среди легких электрических фургонов при максимальной загрузке

Без каких-либо доработок PV5 смог преодолеть 693,38 км на одном полном заряде. При этом автомобиль наполнили грузом весом 690 кг (до паспортного уровня).

Испытания проходили на дорогах общего пользования вблизи Франкфурта. Маршрут включал обычные для пригородной среды условия с перекрестками, светофорами, круговыми движениями и холмами. Всего фургон преодолел 12 кругов, на что потребовалось 22 часа 30 минут.

Kia PV5 оснащен аккумулятором емкостью 71,2 кВт*ч. Официальный запас хода по циклу WLTP составляет 416 км. По данным Kia, каждые дополнительные 100 килограммов груза сокращают дальность хода примерно на 1,5%. Можно предположить, что без полной нагрузки PV5 смог бы преодолеть свыше 764 км в аналогичных условиях.
 

При написании новости использовалась информация:
autoexpress

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia EV4 GT

Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки

28 октября 2025
Kia

Kia готовит новый электрический автомобиль

20 октября 2025
Kia Stonic

Бензиновый кроссовер Kia Stonic после обновления стал похож на электрокар

03 сентября 2025

Kia планирует продать в России 50 000 автомобилей до конца этого года

15 апреля 2025

Kia анонсировала разработку нового мотора для своих моделей

11 апреля 2025
Kia EV2 концепт (2025)

Kia представила концепт компактного электрокроссовера EV2

28 февраля 2025

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
VGV U75 Plus - vgv u75 plus (2025) два, а не полтора
Тест драйв
20 октября 2025

VGV U75 Plus
"Два, а не полтора"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 9 8