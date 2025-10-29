Электрофургон Kia PV5 установил мировой рекорд по запасу хода с полной загрузкой

Новый фургон Kia PV5 официально попал в книгу рекордов Гиннесса по запасу хода среди легких электрических фургонов при максимальной загрузке

Без каких-либо доработок PV5 смог преодолеть 693,38 км на одном полном заряде. При этом автомобиль наполнили грузом весом 690 кг (до паспортного уровня).

Испытания проходили на дорогах общего пользования вблизи Франкфурта. Маршрут включал обычные для пригородной среды условия с перекрестками, светофорами, круговыми движениями и холмами. Всего фургон преодолел 12 кругов, на что потребовалось 22 часа 30 минут.

Kia PV5 оснащен аккумулятором емкостью 71,2 кВт*ч. Официальный запас хода по циклу WLTP составляет 416 км. По данным Kia, каждые дополнительные 100 килограммов груза сокращают дальность хода примерно на 1,5%. Можно предположить, что без полной нагрузки PV5 смог бы преодолеть свыше 764 км в аналогичных условиях.

