Kia отзывает более 137 000 Soul и Seltos из-за неисправного мотора

Компания Kia объявила о массовом отзыве 137 256 автомобилеи? моделеи? Soul и Seltos 2021–2023 годов, оснащенных 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором. Причинои? стали некорректно изготовленные поршневые кольца, которые могут привести к серьезным проблемам с двигателем и даже к возгоранию

Как выяснили специалисты, дефектные поршневые кольца могут вызывать повышенныи? расход масла, что со временем приводит к повреждению стенок цилиндров и соответственно поломке двигателя. В отдельных случаях утечка масла на горячие элементы выхлопнои? системы может стать причинои? возгорания.

Проблема связана с поршневыми кольцами, изготовленными компаниеи? Dongsuh Federal-Mogul. В сентябре 2024 года Kia зафиксировала рост гарантии?ных обращении? на замену двигателя, после чего провела расследование. При разборке неисправных моторов специалисты обнаружили поврежденные поршневые кольца и цилиндры, а в одном случае даже пробитыи? блок.