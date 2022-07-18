Автомобильный портал Motorpage
18 июл 2022

В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage

В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage
Автор фото: фирма-производитель
Российское представительство Kia опубликовало полный прайс-лист на кроссовер Sportage нового поколения. Модель официально стоит от 2,85 до 4,04 миллиона рублей. 
Отметим, что в базовое оснащение входят: шесть подушек безопасности, ESP, кондиционер, электропакет, светодиодные фары, обогрев передних сидений, медиасистема с Android Auto, Apple Carplay, 8-дюймовым монитором и камерой заднего вида, литые диски диаметром 17 дюймов. 
 
Что касается силовых установок, то автомобиль можно выбрать, как с двухлитровым 150-сильным  атмосферным двигателем, так и с 2.5-литровым 190-сильным атмосферником. Коробки передач на выбор – 6-ступенчатая МКПП или АКПП с аналогичным числом передач.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Xceed

Обновленному Kia Xceed – быть!

13 июля 2022
Kia EV6 (2022) вид спереди

Электрокар Kia EV6 смог победить Ferrari в гонке

30 июня 2022
Kia Carnival (2022)

Kia Carnival может стать гибридом

01 июня 2022
Kia Stinger (2022)

Kia снимет с производства модели K5 и Stinger

26 мая 2022
Kia Soul (2023)

Представлен обновленный Kia Soul

05 мая 2022
Kia Niro EV (2023)

Раскрыты характеристики обновленного Kia Niro EV

05 апреля 2022

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...» Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 5 0