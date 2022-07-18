В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage

Российское представительство Kia опубликовало полный прайс-лист на кроссовер Sportage нового поколения. Модель официально стоит от 2,85 до 4,04 миллиона рублей.

Отметим, что в базовое оснащение входят: шесть подушек безопасности, ESP, кондиционер, электропакет, светодиодные фары, обогрев передних сидений, медиасистема с Android Auto, Apple Carplay, 8-дюймовым монитором и камерой заднего вида, литые диски диаметром 17 дюймов.

Что касается силовых установок, то автомобиль можно выбрать, как с двухлитровым 150-сильным атмосферным двигателем, так и с 2.5-литровым 190-сильным атмосферником. Коробки передач на выбор – 6-ступенчатая МКПП или АКПП с аналогичным числом передач.