В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage

Отметим, что в базовое оснащение входят: шесть подушек безопасности, ESP, кондиционер, электропакет, светодиодные фары, обогрев передних сидений, медиасистема с Android Auto, Apple Carplay, 8-дюймовым монитором и камерой заднего вида, литые диски диаметром 17 дюймов.
Что касается силовых установок, то автомобиль можно выбрать, как с двухлитровым 150-сильным атмосферным двигателем, так и с 2.5-литровым 190-сильным атмосферником. Коробки передач на выбор – 6-ступенчатая МКПП или АКПП с аналогичным числом передач.