Lada Taiga, она же Lada 4x4 — самый популярный тольяттинский автомобиль в Европе. И самый узнаваемый. Эта машина едва появившись сразу стала популярной благодаря относительному высокому (вспомним, сколько старушке «Ниве» лет) комфорту и внедорожным способностям.

Несмотря на то, что на российском рынке пятидверный варивант Lada 4x4 (он же ВАЗ-21310) продается довольно давно, в Европе он до сегодняшнего дня известен не был. Однако Lada Deutchland получила на него упрощенный сертификат для автомобилей малых серий, который позволит ей продавать до 1000 автомобилей в год в странах Евросоюза.

На немецком рынке Lada 4x4 Funffturer (то есть «пятидверный») представлена как в обычном варианте, так и в версии Urban. Комплектации ничем не отличаются от тех, что представлены у нас (этим и обусловлено получение сертификата на малые партии): ABS, электроуситель руля, передние электростекоподъемники и зеркала с электроприводом. Машина продается с 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В Германии пятидверная «Нива», ой Lada 4x4 обойдется минимум в 12 990 евро за обычную версию и в 14 290 за вариант Urban.