18 ноя 2025

Lada Kalina Владимира Путина стала талисманом сибирских дорожников

Автор фото: из открытых источников

Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Владимир Путин в 2010 году совершил поездку по трассе Хабаровск – Чита

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что автомобиль после долгих лет эксплуатации и смены нескольких владельцев был выкуплен сибирскими дорожниками и сегодня считается своеобразным оберегом качественного дорожного строительства.

Изначально желтая Kalina была подарена президентом одному из рабочих, задействованных в создании трассы «Амур». Машина 15 лет находилась в частных руках, пока специалисты дорожных служб не забрали ее обратно, сделав символом собственной работы и надежности российских магистралей. По словам министра, автомобиль приобрел статус талисмана и теперь используется как напоминание о стандартах, к которым стремится отрасль.

Никитин отметил, что развитие дорожной инфраструктуры остается ключевым направлением транспортной политики государства. На Дальнем Востоке продолжается модернизация транспортного коридора, расширение БАМа и создание новых железнодорожных участков, включая частные проекты. Активно обновляются и порты региона.
 

РИА новости

