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3 май 2018

Lada: теперь и в Тунисе

Lada: теперь и в Тунисе
Автор фото: фирма-производитель

Когда-то автомобили Волжского автозавода продавались в большинстве стран-союзников Советского Союза. И теперь завод возвращается на эти рынки. Теперь российские автомобили можно купить и в Тунисе.

Партнером завода в этой северо-африканской стране является компания Artes, давно и успешно работающая с другими марками альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время Artes является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.

Правда продаваться тунисцам будет всего одна модель: внедорожник Lada 4x4 в максимальной комплектации с кондиционером. По мнению местного представителя целевая аудитория этой модели —- охотники, фермеры, ветеринары и просто искатели приключений. Цена автомобиля - от 38 650 тунисских динаров (около 16 тысяч долларов).

На сегодня автомобили Lada продаются в 30 странах мира. В прошлом году экспортные поставки составили 24 тысячи автомобилей. Правда, наибольший объем экспорта пришелся на соседние с Россией страны.

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При написании новости использовалась информация:
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