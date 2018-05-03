Когда-то автомобили Волжского автозавода продавались в большинстве стран-союзников Советского Союза. И теперь завод возвращается на эти рынки. Теперь российские автомобили можно купить и в Тунисе.

Партнером завода в этой северо-африканской стране является компания Artes, давно и успешно работающая с другими марками альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время Artes является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.

Правда продаваться тунисцам будет всего одна модель: внедорожник Lada 4x4 в максимальной комплектации с кондиционером. По мнению местного представителя целевая аудитория этой модели —- охотники, фермеры, ветеринары и просто искатели приключений. Цена автомобиля - от 38 650 тунисских динаров (около 16 тысяч долларов).

На сегодня автомобили Lada продаются в 30 странах мира. В прошлом году экспортные поставки составили 24 тысячи автомобилей. Правда, наибольший объем экспорта пришелся на соседние с Россией страны.