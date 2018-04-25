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25 апр 2018

Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross: теперь и в Европе

Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross: теперь и в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Универсал Lada Vesta SW и его приподнятая версия SW Cross продаются в России с прошлого года и пользуются у нас популярностью. Но универсалы еще популярнее в Европе, где, в отличие от России, автомобили с таким типом кузова пользуются большим спросом чем седаны.

Теперь и жителей Старого Света появилась возможность купить российские универсалы: АвтоВАЗ начал их экспорт на европейский рынок. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. До конца апреля машины появятся в Словакии, Сербии и Болгарии.

В странах Европы доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л, механической или роботизированной трансмиссиями. Цены стартуют от 11 990 Евро.

Оба универсала были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. В частности, автомобили отвечают экологическим нормам «Евро-6».

Впрочем, рассчитывать, что за российскими универсалами выстроятся очереди не стоит: в отличие от нашего рынка в Европе в компактном классе у Lada Vesta SW множество конкурентов, в том числе выигрывающих и по цене.
 

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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