Флагманская версия популярной вазовской модели притягивает взгляды и привлекает ездовыми характеристиками

Как ни крути, а Vesta Sport – просто магнит для взглядов. Во время этого тест-драйва многие жители Санкт-Петербурга и его окрестностей были по-настоящему близки к тому, чтобы свернуть шею, пытаясь как можно дольше провожать «тольяттинку» глазами. Впрочем, не одной внешностью хороша эта машина.

Комплекс упражнений

Перед создателями спортивных модификаций серийных автомобилей всегда стоит выбор: ограничиться частичными доработками или целиком «перетряхнуть» конструкцию. Создатели Vesta Sport выбрали первый вариант. И все равно внесли немало изменений – применена 121 модернизированная и 107 совершенно новых деталей.

В первую очередь, разумеется, занялись внешностью. И речь не только о декоративных элементах (это дело вкуса), но и о функциональности. Так, новые бамперы в сочетании с интегрированным антикрылом на крышке багажника придают этой Lada брутально-спортивный облик, при этом существенно (до 40%) снижают подъемную силу. Ведь главной целью стало достижение максимальной устойчивости и управляемости. Для чего, в частности, применили и другие инженерные решения: клиренс уменьшили со 178 до 147 мм, а колею увеличили на 15 мм спереди и на 35 – сзади.

Еще интереснее то, что скрыто под капотом. На первый взгляд инженеры ограничились скромной доработкой знакомого 1,8-литрового мотора – повысили давление в топливной системе, сменили распредвалы, иначе настроили фазы впуска-выпуска, перепрошили «мозг». В итоге мощность выросла на 23 «лошадки» (до 145 л.с.). Скажете, маловато? Не спешите с выводами! Ведь результата добились без серьезного вмешательства (вроде установки наддува), а значит, и без ощутимого увеличения цены. При этом расход топлива вырос всего на 0,2 л/100 км. Правда, заправлять Vesta Sport 92-м бензином уже нельзя, имейте это в виду! А вот трансмиссия перекочевала сюда с обычной Vesta без изменений – на версии Sport та же 5-скоростная механическая коробка, конструкторы не стали даже усиливать сцепление.

Конечно, не обошлось и без модернизации салона. Прежде всего, заметно изменились материалы: качественная ткань, экокожа, алькантара, вставки под карбон и рояльный лак – все это сочетается в интерьере очень органично. Не смущает даже черная отделка потолка! Напротив, навевает ассоциации со спортивными моделями именитых брендов. Добавим и такие приятные детали, как красная подсветка приборов, метка нулевого положения на руле, красная же подсветка педалей, и получим вполне цельный, выразительный образ. Ну а венчают его новые кресла, привлекающие не только отличной отделкой, но и усиленной боковой поддержкой.

Любительский спорт

Конструкторы признались: они стремились к тому, чтобы «спортивная форма» не навредила комфорту. Поначалу поверить в это непросто – после поворота ключа салон наполняется басистым гулом. Да и на руле и рычаге трансмиссии появляются отголоски вибрации, эдакий зуд. Но уже через пару минут к этим особенностям привыкаешь. Тем более что при спокойной езде по городу или шоссе тут действительно комфортно, не досаждают ни шумы, ни удары подвески. Кстати, последняя заслуживает отдельного упоминания. Несмотря на возросшую жесткость, Vesta Sport нельзя назвать бескомпромиссным спорткаром. Скорее, инженерам удалось найти оптимальный баланс – кузов отлично изолирован от дорожной «мелочевки», не содрогается на относительно крупных трещинах, крены даже в очень быстрых виражах минимальные. Под стать настроено и рулевое управление – автомобиль прописывает дугу настолько уверенно, что невольно хочется мчаться все быстрее.

Что же до динамики, то Vesta Sport, конечно же, не превратилась в гоночный болид (тем более что такой задачи и не ставилось). Но и назвать ее медлительной нельзя. Особенно же приятно, что здесь нет и намека на провал тяги на низких оборотах: если утопить педаль «газа» в пол, машина ровно и уверенно, без каких-либо перепадов набирает ход.

Прочувствовать все это можно и на прямой трассе, но настоящий кайф автомобиль доставляет на извилистых дорожках. Там хочется и поиграть передачами, раскручивая мотор «в звон», и в полной мере насладиться точной управляемостью. Кстати, систему стабилизации тоже перенастроили, вдобавок ее можно и вовсе отключить. Но делать это надо осмотрительно, поскольку задняя подвеска, судя по всему, получилась чуть мягче передней. Так что если переборщить в повороте, то без электронного «ошейника» «корму» начинает заносить.

В сухом остатке следует признать: модификация получилась крайне интересной – Lada Vesta Sport умеет ездить энергично, задиристо, азартно. К тому же она отлично «упакована», в ее арсенале великолепная управляемость, яркий дизайн, настоящая спортивность и… умеренная цена! Обещают, что модификация в единственной (но очень богатой) комплектации будет стоить около 900 000 рублей. Совсем немного за автомобиль в отличной «спортивной форме»!