Эту новость вы узнаете в числе первых: московским автожурналистам, входящим в жюри национального автомобильного конкурса «Топ-5 Авто», представлена новая модель Lada – внедорожный седан Vesta Cross

По сути, автомобиль оригинальный, почти уникальный. Кто сможет назвать хоть один аналог? Седан Suzuki SX4, родившийся в Китае в 2006-м и немногим позже приехавший в Россию? Да, но сейчас он сошел со «сцены», а остался только седан Volvo S60 Cross Country Псевдовнедорожных универсалов – несколько, помимо Volvo (V40, V60, V90), это Volkswagen Passat Alltrack, Audi A4 и A6 Allroad, Skoda Octavia Scout, наконец, выделившийся в отдельное «производство» Subaru Outback. Собственно, у Lada был ответ всем этим моделям – недавно представленная версия «Весты»-универсала с приставкой Cross. Но седан...

Похоже, любовь наших соотечественников к этому типу кузова уже возводится в ранг стереотипа, почти национальной традиции. Равно как и нелюбовь к универсалам, в просторечии – «сараям». Мол, так принято, живешь в России – изволь соответствовать. Хотя факты давно опровергают это. Во-первых, на рынке в большей чести кроссоверы и внедорожники, во-вторых, вспомним об успехе Lada Largus, в том числе, версии Cross. Да и двухобъемные «Весты» успели себя показать. Но, опять же, седан...

А что седан? Собственно, от Vesta SW Cross он отличается только... задней частью крыши и крышкой багажника. От первенца линейки – «просто» «Весты» – отличий намного больше. Внешне – это и более высокая посадка, и 17-дюймовые штатные колеса с шинами 205/55, и пластиковый обвес по нижнему краю кузова и дверям, и сдвоенный патрубок выхлопной трубы, и серебристые «внедорожные» накладки на переднем и заднем бамперах. Всё, как мы любим, и всё в точности то же, что и у на универсале Cross. Даже задние фонари одинаковы. Технических различий нет, оснащение двух моделей тоже будет идентичным. Можно лишь сказать, что на презентационном образце седана был скромнее оборудован багажник. Удобных «универсальных» сеток в нем не было. Зато сиденья – такие же, двухцветные, со вставками из "кожзама", с откидным подлокотником сзади, плюс на внутренних панелях дверей контрастные элементы, правда, пока только серые. Но будут и оранжевые, «огненный» фирменный цвет универсала унаследует и седан.

Понятно, что маркетологи, дизайнеры, а с ними инженеры, технологи и экономисты АвтоВАЗа мастерски выиграли маленькую победоносную войну, обойдясь крайне малой «кровью». Потому что никаких глубинных изменений в структуре кузова модели не произошло, Cross остался «Кроссом». Два автомобиля имеют одинаковую длину (4410 мм), размер колесной базы (2635 мм), величину дорожного просвета (203 мм). По странному совпадению, и номинальный объем багажника у двух версий один и тот же – 480 л. По этому показателю представители Lada обходят такие популярные кроссоверы, как Hyundai Creta (402 л) и Renault Kaptur (387 л).

На седане сохранятся и те же агрегаты, то есть, для его производства достаточно было минимально изменить оснастку сварки кузова. Цена новинки пока не определена, как и дата ее поступления в продажу. Но предварительно можно предположить, что разница в ценах стандартного и внедорожного седанов Vesta будет примерно такой же, как и у двух универсалов, то есть, примерно 70 тысяч рублей. Тем не менее, очевидно, что Vesta Cross обойдется покупателям значительно дешевле, чем популярные у нас «низкопольные» седаны-иномарки Kia Rio. Hyundai Solaris, VW Polo и Skoda Rapid при том же оснащении. С кроссоверами новый седан от Lada сравнивать и вовсе не приходится, тут в цене заметно «перевесят» даже «китайцы». Так что у вазовской новинки есть все шансы на успех, я бы сказал – и на всенародную любовь.