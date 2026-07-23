Lamborghini представила эксклюзивный Revuelto Impavido в честь 25 лет работы в Японии

Компания Lamborghini представила специальную версию гибридного суперкара Revuelto, созданную исключительно для японского рынка. Новинка получила название Revuelto Impavido и посвящена 25-летию подразделения Lamborghini Japan. Общий тираж ограничен всего 25 экземплярами

Эксклюзивная модификация разработана специалистами программы Ad Personam. При создании автомобиля дизайнеры вдохновлялись японским кодексом самураев Бусидо и элементами традиционных доспехов воинов. Главной особенностью внешности модели стали золотые линии и символы, нанесенные на капот, крышу и передний бампер. В центре капота расположен рисунок, вдохновленный маэдатэ, декоративным гребнем на самурайском шлеме.

Покупателям предложат четыре варианта цветов кузова: черный, зеленый, красный и серый. Все версии комплектуются тормозными суппортами бронзового цвета и черными коваными колесными дисками диаметром 21 и 22 дюйма спереди и сзади соответственно.

Отделка салона выполнена из черной кожи Nero Ade с бронзовыми прострочкой Bronzo Oreadi и эксклюзивной вышивкой на сиденьях. Каждый Revuelto Impavido также получит индивидуальную карбоновую табличку с обозначением «1 di 25».

