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4 дек 2024

Представители Lamborghini назвали причину отказа от двигателя V10 в пользу V8

Представители Lamborghini назвали причину отказа от двигателя V10 в пользу V8
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini официально завершила эпоху легендарного 5,2-литрового двигателя V10, представив новый суперкар Temerario с 4,0-литровым V8. Вынужденная замена стала результатом ужесточения экологических стандартов, которые требовали бы снижения мощности двигателя на 20%

Вместо атмосферного V10 компания выбрала более современную установку — 4,0-литровый V8 с двумя турбинами. Этот двигатель развивает 789 л.с., а его гибридная версия может достигать впечатляющих 1000 л.с. Инженеры Lamborghini также подчеркивают, что в будущем они смогут увеличить мощность мотора на еще 80 л.с.

Кроме этого, компания рассматривала возможность перехода на V6, но бренд отказался от этого шага, посчитав, что шестицилиндровый двигатель не соответствует философии компании. Хотя конкуренты, такие как Ferrari с 296 GTB и McLaren с Artura, уже используют V6, Lamborghini решил сохранить более мощный и престижный V8.

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