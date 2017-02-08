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8 фев 2017

Lamborghini запустит в серию свой первый кроссовер уже в апреле

Lamborghini запустит в серию свой первый кроссовер уже в апреле
Автор фото: неткаршоу.ком

Итальянская компания Lamborghini обозначила дату начала серийного производства первого кроссовера в своей истории.

Как рассказал журналистам руководитель итальянского автопроизводителя Стефано Доменикали, серийная сборка кроссовера Lamborghini Urus будет организована на предприятии компании, расположенном близ главного офиса в Сант-Болоньезе, Италия. Предполагается, что объем выпуска новых автомобилей составит около трех тысяч экземпляров ежегодно.

«Производство кроссовера начнется в апреле. Для нас это совершенно новый процесс, поэтому первые несколько машин, сошедшие с конвейера, будут прототипы. 2017 год будет очень важным для нас. Не стоит недооценивать большой шаг, который предпринимаем», - заявил Доменикали.

Стоит отметить, что, фактически, Urus станет самой уникальной моделью во всем модельном ряду итальянской компании. Так, ранее глава отдела исследований и развития Lamborghini Маурицио Реджиани рассказал, что новый кроссовер станет первым автомобилем компании, который будет оснащаться гибридной силовой установкой. Более того, предполагается, что он останется единственным «гибридом» Lamborghini. К сожалению, технические характеристики силовой установки пока не раскрываются.

Однако, известно, что моторная гамма кроссовера также будет включать твинтурбированный четырехлитровый бензиновый V8. По словам разработчиков, такой агрегат позволит автомобилю с места набрать 100 км/ч всего за 4 секунды, что сделает его быстрейшей моделью в SUV-сегменте. Напомним, что на данный момент лидерство делят между собой BMW X6 М, Porsche Cayenne Turbo S и Bentley Bentayga.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем, Digital Trends, Autonews

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