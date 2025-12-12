На покраску этого классического Land Rover Defender потребуется около 300 часов

Land Rover в очередной раз напоминает, что классический Defender не исчез с рынка окончательно. Подразделение Classic предлагает полностью отреставрированные экземпляры в рамках программы Works Bespoke, и теперь эти внедорожники могут получить окраску кузова, идентичную палитре современного Defender Octa

Каждый классический Defender проводит в покрасочном комплексе около 300 часов. Клиентам доступны шесть оттенков, включая бронзовый Petra Copper, зеленый Faroe Green, синий Sargasso Blue и черный Narvik Black. В качестве альтернативы предлагаются оттенки серого цвета Carpathian Grey и Charente Grey. Внешняя отделка также перекликаются с Octa. Решетка окрашивается в глянцевый черный цвет, а надпись на капоте изготовлена из рубленого карбона. На выбор также предложены колесные диски в пяти разных дизайнах.

Под капотом установлен фирменный 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 400 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Кроме этого, автомобиль получил современные тормоза, подвеску и перенастроенное рулевое управление. Стоимость отреставрированного Defender начинается от 190 тысяч фунтов, что эквивалентно 20 млн рублям.