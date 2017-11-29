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29 ноя 2017

Range Rover представил свою самую дорогую модель в истории

Range Rover представил свою самую дорогую модель в истории
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover рассекретила топовый вариант обновленного Range Rover, который называется SVAutobiography. Данная версия стала самой дорогой моделью компании за всю ее историю.

После обновления задние двери внедорожника получили электропривод: теперь они открываются сами после легкого касания ручки, а из салона их можно закрыть с помощью кнопок, которые расположены на центральной консоли между раздельными задними сиденьями.

Кроме того удлиненная версия получила задние сиденья с новым наполнителем, их спинки регулируются (их можно откинуть на 40 градусов), а в программе массажа появилась новая с эффектом горячих камней.

Нижняя багажная панель также получила электропривод и способна выдвигаться наружу для облегчения погрузки багажа.

Range Rover SVAutobiography предлагается с тремя вариантами двигателей: 4,4-литровым турбодизелем (339 л.с.), гибридной силовой установкой (404 л.с.) и топовым 5-литровым двигателем с компрессором (565 л.с.).

В Великобритании Range Rover SVAutbiography будет стоить 167 850 тысяч фунтов стерлингов (более 223 тысяч долларов), что сделало его самым дорогим внедорожником в истории марки. Публичный дебют состоится в ближайшее время на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

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При написании новости использовалась информация:
Land Rover

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