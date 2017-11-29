Компания Land Rover рассекретила топовый вариант обновленного Range Rover, который называется SVAutobiography. Данная версия стала самой дорогой моделью компании за всю ее историю.

После обновления задние двери внедорожника получили электропривод: теперь они открываются сами после легкого касания ручки, а из салона их можно закрыть с помощью кнопок, которые расположены на центральной консоли между раздельными задними сиденьями.

Кроме того удлиненная версия получила задние сиденья с новым наполнителем, их спинки регулируются (их можно откинуть на 40 градусов), а в программе массажа появилась новая с эффектом горячих камней.

Нижняя багажная панель также получила электропривод и способна выдвигаться наружу для облегчения погрузки багажа.

Range Rover SVAutobiography предлагается с тремя вариантами двигателей: 4,4-литровым турбодизелем (339 л.с.), гибридной силовой установкой (404 л.с.) и топовым 5-литровым двигателем с компрессором (565 л.с.).

В Великобритании Range Rover SVAutbiography будет стоить 167 850 тысяч фунтов стерлингов (более 223 тысяч долларов), что сделало его самым дорогим внедорожником в истории марки. Публичный дебют состоится в ближайшее время на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.