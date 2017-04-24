А не прекращают ли владельцы машин, у которых закончилась гарантия, обращаться в официальные сервисы? Чисто из экономии?

Индекс удержания клиентов, который измеряют все автопроизводители, предмет гордости для нас. Уже на протяжении многих лет он один из самых высоких на рынке. Это 95% для автомобилей, находящихся на гарантии и 64% для машин «второго сегмента» в возрасте 4-7 лет. Вы удивитесь, если узнаете, как сильно эта цифра может разнится у разных автопроизводителей. Например, в массовом сегменте рынка это очень большая проблема. Многие клиенты пропадают из поля зрения дилера сразу после продажи.

Но люди, которые покупают наши автомобили, обычно умеют считать деньги. Возможно, даже лучше других. Именно поэтому они и успешны. Но желание сэкономить есть и у них. Поэтому, мы всегда пытаемся идти им в этом навстречу и придумывать какие-то интересные и выгодные предложения. Самая успешная и самая эффективная наша акция, это «Три года – возраст привилегий». Название говорит само за себя. Это значит, что как только автомобилю исполняется три года и заканчивается гарантия, его владелец получит дополнительные привилегии. Мы предлагаем ему специальные скидки и особые условия обслуживания. Например, мы договорились с нашим партнером – компанией Castrol, о том, что она компенсирует таким клиентам стоимость моторного масла. Получается, что клиент за него не платит. В 2014-м году мы впервые запустили эту акцию в пробном формате сроком на один год. Сегодня она успешно действует уже три года. И даже не только помогает нам удержать старых клиентов, но и способствует привлечению новых. Так, в течение года в наши сервисные центры возвращаются около 7% клиентов, которые не были у дилера уже более 15 месяцев. Выходит, что люди видят свою выгоду!

Пользуются спросом и всевозможные сезонные спецпредложения для владельцев автомобилей с пробегом. Так, прошлым летом у нас была проведена очень успешная акция по замене тормозных дисков, а в этом году зимой для владельцев Land Rover мы предложи кампанию по замене щеток. Это обходилось всего в 1500 руб., включая работу. Интерес был такой, что бюджет выделенный на эту акцию и рассчитанный на два месяца, кончился за полтора!

А с апреля прошлого года мы стали предлагать нашим клиентам так называемый «сервисный пакет». Его смысл заключается в том, что при покупке нового автомобиля клиент предоплачивает все плановые ТО на пять лет вперед (или на 120 000 км пробега). Это, по нашим подсчетам, дает от 30 до 50% экономии по сравнению с тем, если бы клиент поочередно платил за все визиты в сервис. Выгодно? Но вся прелесть этой программы заключается еще и в том, что этот пакет закреплен непосредственно за машиной. Он привязан к ее ВИН-номеру. Поэтому второй владелец автомобиля, который купил его в возрасте, допустим, трех лет, может еще два года приезжать на ТО бесплатно. Первому владельцу это тоже выгодно, т.к. увеличивает остаточную стоимость автомобиля. Не стоит скидывать со счетов и тот факт, что за счет предоплаченного «сервисного пакета» оба владельца защищены от инфляции на все время владения автомобилем.