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25 апр 2017

Названа дата появления кабриолета MINI в России

Названа дата появления кабриолета MINI в России
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение кабриолета MINI Cabrio появится на российском рынке в конце мая этого года

Базовой станет версия Cooper S с 2-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой Steptronic. Кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды, его максимальная скорость составляет 228 км/ч.

Новое поколение кабриолета немного выросло в размерах, что сказалось не только на пространстве в салоне, но и на объеме багажника, который, при опущенном верхе равен 160 л (250 л — при поднятой крыше).

Кабриолет оснащен мягким верхом, который можно опускать и поднимать на скорости до 30 км/ч (процедура займет 18 секунд). Также у механизма привода есть специальный режим, в котором крыша отъезжает назад на 40 сантиметров.

В оснащение кабриолета входят 2-зонный климат контроль, активный круиз-контроль, датчик дождя, ассистент парковки, информационно-развлекательная система MINI Connected с навигацией и возможностью подключения экшн-камер GoPro.

Стоимость кабриолета MINI Cabrio Cooper S начинается с отметки в 2 035 000 рублей.

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MINI

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