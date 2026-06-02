Maserati отметила свой спортивный юбилей особой серией GT2 Stradale в стиле классического 250F

Компания Maserati подготовила специальную серию для суперкара GT2 Stradale, посвященную двум важным историческим датам. В 2026 году исполняется 100 лет с момента первого участия марки в автоспорте и 100 лет знаменитой эмблеме с трезубцем

История Maserati в автоспорте началась в 1926 году, когда Maserati Tipo 26 под управлением Альфьери Мазерати одержал победу в своем классе на гонке Targa Florio. Именно этот автомобиль первым получил знаменитый трезубец на капоте.

Публичный дебют юбилейных моделей состоялся на открытии нового сезона GT2 European Series powered by Pirelli. Компания представила гоночный GT2 и дорожный GT2 Stradale, получившие эксклюзивные ливреи, созданные в рамках программы персонализации Maserati Fuoriserie. Источником вдохновения для дизайнеров стал легендарный гоночный болид Maserati 250F в красно-желтом цвете, ставший одной из самых известных машин Формулы-1 1950-х годов. Именно на этой модели Хуан Мануэль Фанхио завоевал чемпионские титулы в 1954 и 1957 годах.