Mazda готовит новый спорткар. Модель получит необычные двери и 4-цилиндровый мотор

Mazda зарегистрировала сразу два патента, которые раскрывают конструкцию нового спорткара. В документах не указано название модели, однако опубликованные изображения демонстрируют компактный родстер с передним расположением двигателя, задним приводом и дверями типа «крыло бабочки»

Судя по опубликованной информации, один из патентов посвящен конструкции кузова и механизму открывания дверей. Инженеры Mazda предлагают использовать поднимающиеся вверх двери, при этом особое внимание уделено усилению передних стоек кузова и повышению жесткости конструкции. Второй патент касается пассивной безопасности. В нем подробно описано распределение ударных нагрузок при столкновении через моторный щит, пороги и заднюю часть кузова.

Наибольший интерес вызывает силовая установка, изображенная на патентных схемах. На иллюстрациях присутствует продольно установленный четырехцилиндровый двигатель и трансмиссионный тоннель. При этом никаких признаков роторного двигателя, который использовался в концепте Iconic SP, в документах нет. Вероятно, модель получит традиционную силовую установку не в составе гибридной системы.

Пока остается неизвестным, к какой именно модели относятся новые патенты. Одни эксперты считают, что речь идет о серийной версии Iconic SP с четырехцилиндровым двигателем вместо роторной установки. Другие не исключают, что Mazda разрабатывает единую архитектуру сразу для двух будущих спортивных моделей, включая MX-5.

