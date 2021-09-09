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9 сен 2021

Рестайлинговый Mazda CX-5 раскрыли до премьеры

Рестайлинговый Mazda CX-5 раскрыли до премьеры

Mazda CX-5 готовится к плановому обновлениMazda CX-5 готовится к плановому. Пока раскрыта только внешность рестайлингового кроссовера для китайского рынка — фотографии модели опубликованы в базе местного Минпромторга. 

Вообще назвать этот рестайлинг каким-то масштабным попросту нельзя- все обновление сводится к новым бамперам, решетке радиатора и слегка подправленной передней и задней оптике.  Да, еще производитель установил новые бампера, в результате чего длина машины увеличилась, правда на смешные два сантиметра.

Моторная гамма сохранится в неизменном виде. Под капотом CX-5 расположатся два атмосферных бензиновых двигателя объемом 2.0 и 2.5 литра. Моторы развивают 155 и 196 лошадиных сил соответственно. 

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