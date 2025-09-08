Mercedes GLC стал электромобилем: 483 л.с. и 713 км запаса хода

Mercedes-Benz представил первый полностью электрический GLC. Это конкурент Audi Q6, Porsche Macan и BMW iX3

Отличить электрокроссовер от бензиновой модификации не составит труда. Модель получила большую подсвечивающуюся вставку под решетку радиатора, новые фирменные фары в форме логотипа бренда, а также футуристичный салон, где всю ширину передней панели занял тачскрин информационно-развлекательной системы, который работает на базе ИИ от Microsoft и Google.

Модель оснащена 483-сильной электрической силовой установкой и батареей емкостью 94 кВт*ч. Заявленный запас хода на одном полном заряде – 713 км по циклу WLTP. При этом быстрая зарядка позволяет восполнить 303 км запаса хода всего за 10 минут.