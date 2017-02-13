Немецкая компания Mercedes-Benz анонсировала грядущую премьеру нового катера, который будет создан в сотрудничестве с компанией Cigarette Racing.

Как указывается в официальном сообщении компании, немецкий автопроизводитель, а точнее его спортивное подразделение Mercedes-AMG, в ближайшее время представит миру свое новое творение – спортивный катер, выполненный в стилистике спорткара AMG GT R. Как и другие подобные проекты, для участия в этом были приглашены специалисты из компании Cigarette Racing, которая специализируется на создании подобного рода транспорта.

Стоит отметить, что компании занимаются совместной разработкой катеров на основе спортивных автомобилей уже на протяжении десяти лет подряд. Результатами их работы стали, к примеру, представленный еще пять лет назад катер 50’ AMG Black Series, более габаритный 50’ Marauder AMG GT S или 50’ AMG Monaco Concept.

В этот раз Mercedes-AMG и Cigarette Racing готовят юбилейную новинку. За основу, как уже было сказано, возьмут купе AMG GT R, которое было представлено широкой публике летом прошлого года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Никаких технических деталей будущей новинки пока не разглашается. Известно только то, что корпус катера будет выкрашен в оригинальный цвет Green hell magno (ярко-зеленый), который сам по себе является небольшим реверансом дизайнеров Mercedes-Benz в сторону трэка Nordschleife или «Зеленого ада» Нюрбургринга, прозванного так автогонщиком Джеки Стюартом за свою невероятную сложность.

Официальная презентация катера состоится уже через три дня в рамках Международной выставки катеров и яхт в Майами (Miami International Boat Show).