Новые нормы ЕС вынуждают Mercedes AMG вывести из строя самые шумные модели

Внутренние документы Mercedes AMG подтверждают, что с 1 июля 2026 года нормы шума UN R51.03 Phase 3 сделают невозможным дальнейшее производство нескольких актуальных моделей

Первыми под сокращение попадают AMG C43 4Matic, GLC43 4Matic и GLA35. Их выпуск завершится уже в феврале 2026 года. Чуть дольше на конвейере продержатся более мощные C63 SE Performance и GLC63 SE Performance, оба автомобиля будут выпускать до мая. Для дилеров уже введены ограничения на новые заказы, так что время для желающих приобрести такие версии стремительно уменьшается.

Все уходящие модели оснащаются четырехцилиндровыми двигателями, и именно они не проходят предстоящие акустические нормативы. Исключением станет GLA45 S 4Matic Plus, который соответствует требованиям и пока остается в строю.

Интересно, что в утечке отсутствуют упоминания о сокращении выпуска флагманского V8 AMG, вероятно, он прошел по новым шумовым стандартам. Напомним, что AMG уже разрабатывает звуковое сопровождение для своих электрокаров, которое должно имитировать работу ДВС.

