Противостояние Daimler и Nokia завершилось

Долгие годы финский IT-гигант и немецкий автомобильный концерн вели долгое судебное разбирательство за нарушение патентов.

Финны в свое время подали в суд на Daimler, когда те стали использовать технологии 4G. Судебные разбирательства между компаниями начались после отказа Daimler оплатить Nokia использование её запатентованных технологий в автомобилях. Немецкая компания хотела, чтобы патенты приобретали её поставщики. Интересно, что несколько судов Германии уже встали на сторону компании Nokia, постановив, что Daimler должна выкупать лицензию.

По все вероятности, обе компании захотели решить проблемы в досудебном порядке, договорившись о сделке. «В соответствии с соглашением Nokia лицензирует Daimler свои мобильные телекоммуникационные технологии в обмен на денежную компенсацию. Стороны договорились урегулировать все незавершенные судебные разбирательства между Daimler и Nokia, включая жалобу Daimler на Nokia в Европейскую комиссию» - приводит Коммерсантъ официальное заявление двух компаний.