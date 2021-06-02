Автомобильный портал Motorpage
2 июн 2021

Противостояние Daimler и Nokia завершилось

Противостояние Daimler и Nokia завершилось

Долгие годы финский IT-гигант и немецкий автомобильный концерн вели долгое судебное разбирательство за нарушение патентов.

Финны в свое время подали в суд на Daimler, когда те стали использовать технологии 4G. Судебные разбирательства между компаниями начались после отказа Daimler оплатить Nokia использование её запатентованных технологий в автомобилях. Немецкая компания хотела, чтобы патенты приобретали её поставщики. Интересно, что несколько судов Германии уже встали на сторону компании Nokia, постановив, что Daimler должна выкупать лицензию.

По все вероятности, обе компании захотели решить проблемы в досудебном порядке, договорившись о сделке. «В соответствии с соглашением Nokia лицензирует Daimler свои мобильные телекоммуникационные технологии в обмен на денежную компенсацию. Стороны договорились урегулировать все незавершенные судебные разбирательства между Daimler и Nokia, включая жалобу Daimler на Nokia в Европейскую комиссию» - приводит Коммерсантъ официальное заявление двух компаний.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Россию приехал новый Mercedes CLS

25 мая 2021

Mercedes показал кузов нового AMG SL

19 мая 2021
Mercedes-Maybach S680 4Matic

Mercedes представил новый Maybach S680

13 мая 2021
Mercedes-Benz S 580 4Matic (2021)

В Россию приехал S-Class с мотором V8

27 апреля 2021

Mercedes-Benz готовится представить электрический микроавтобус

21 апреля 2021
Mercedes-Benz EQS (2022)

В Mercedes представили свой электрический флагман

16 апреля 2021

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi e-tron - audi e-tron sportback (2021) оптическая революция Тест драйв
02 июня 2021

Audi e-tron
"Оптическая революция от Audi e-tron Sportback"
KIA Carnival - kia carnival (2021) оправдывает ли новый kia carnival налог на роскошь?
Тест драйв
31 мая 2021

KIA Carnival
"Оправдывает ли новый Kia Carnival налог на роскошь?"
Hyundai Genesis G80 - саммит genesis g80 (2021)
Тест драйв
28 мая 2021

Hyundai Genesis G80
"Саммит G80"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 6 3