Модель Mitsubishi Eclipse давно стала культовой у поклонников японских спорткаров в 90-х годах. Однако компания решила отдать имя Eclipse кроссоверу, построенному на базе Renault Scenic

Независимый дизайнер Энох Гонсалес представил свое видение возрождения Eclipse в кузове классического купе. Проект вдохновлен второй генерацией модели, вышедшей в 1994 году.

Концепт получил узкие светодиодные фары, спортивные бампера со вставками, напоминающие форму клыков, рельефный капот и широкий световой блок в задней части, вероятно, с возможностью изменения светодиодной “подписи”.

По замыслу автора, концепт мог бы разделить платформу с Nissan Z, что логично в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Под капотом расположился бы 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом на 400 л.с. В качестве трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или девятиступенчатый «автомат». Привод — задний или полный.

