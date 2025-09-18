Mitsubishi Eclipse Cross возвращается в виде электрокроссовера с запасом хода 600 км

Mitsubishi представила новое поколение Eclipse Cross с полностью электрической силовой установкой. Продажи стартуют в Европе в конце 2025 года

Модель получила новый дизайн кузова в стиле Outlander, новую графику задних фонарей и колесные диски диаметром 20 дюймов. Длина кузова составляет 4470 мм, колесная база — 2785 мм. Внутри имеется 12,3-дюймовая приборная панель и 12-дюймовый вертикальный экран мультимедиа. В списке опций значатся электрохромная панорамная крыша, светодиодная подсветка и аудиосистема Harman Kardon. Объем багажника – от 478 до 1670 литров со сложенными задними сиденьями.

На старте продаж Eclipse Cross EV предложат с 215-сильным электромотором и батареей емкостью 87 кВтч, которая обеспечит до 600 км запас хода. В 2026 году появится более доступная версия с 168-сильным электродвигателем и аккумулятором на 60 кВтч.