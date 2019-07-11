При каких условиях автомобильными компаниями будет более агрессивно использован дешевый и доступный кредит как один из последних резервов роста потребительского спроса на автомобили?

На рынке РФ уже достаточно давно и успешно реализуются программы получения государственных субсидий на покупку первого автомобиля или семейного автомобиля. Кроме этого, практически у каждого автопроизводителя есть один или несколько банков-партнеров, которые предоставляют на покупку автомобиля марки кредит на специальных условиях с пониженной ставкой. У некоторых автопроизводителей также активно действует программа с остаточной стоимостью автомобиля, когда новый автомобиль не только приобретается с минимальной процентной ставкой, но по факту использования удобно и выгодно обменивается на новый.