Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.
Ситуация с продажами автомобилей SUBARU в кредит стабильна. В среднем, доля автомобилей, приобретенных в кредит, на данный момент составляет 27% от розничных продаж. А по сравнению с первым полугодием 2018 года (в среднем 24%) наблюдается увеличение на 3%.
В нашей специальной кредитной программе Subaru Drive есть три тарифа: «ВЫГОДНЫЙ» - подразумевает минимальную переплату за счёт низкой кредитной ставки в 5%, «ОПТИМАЛЬНЫЙ» - минимальный месячный платёж, срок кредита на 60 месяцев и «КЛАССИЧЕСКИЙ» - размер первоначального взноса от 10% до 39,9%, срок кредита от 24 до 36 месяцев. В целом, все перечисленные тарифы пользуются популярностью.
Самый популярный тариф по данной программе – «ВЫГОДНЫЙ» (размер процентной ставки 5%). Доля сделок по данной программе составляет 36% от всех кредитных сделок.
Главная причина – это ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, на сегодняшний день она составляет 7,5%. По сравнению с США 2,5%. По это причине банки не могут предоставлять недорогие кредиты.
На рынке РФ уже достаточно давно и успешно реализуются программы получения государственных субсидий на покупку первого автомобиля или семейного автомобиля. Кроме этого, практически у каждого автопроизводителя есть один или несколько банков-партнеров, которые предоставляют на покупку автомобиля марки кредит на специальных условиях с пониженной ставкой. У некоторых автопроизводителей также активно действует программа с остаточной стоимостью автомобиля, когда новый автомобиль не только приобретается с минимальной процентной ставкой, но по факту использования удобно и выгодно обменивается на новый.
В данном вопросе речь, скорее всего, нужно вести не о кредитных программах, а о вариациях на тему долгосрочной аренды или лизинга. Кроме ставшего популярным каршеринга, уже появились такие сервисы, как автомобиль по подписке, аренда автомобиля с личным водителем и долгосрочная аренда автомобиля.
Главная тенденция рынка в данном вопросе – предоставление максимально индивидуального подхода каждому покупателю в зависимости от запроса и потребности. Именно поэтому при продаже автомобилей SUBARU у бренда есть механизмы и программы, которые дают возможность получить кредит на покупку автомобиля максимальному количеству желающих. Это уже упомянутая специальная кредитная программа Subaru Drive, а также программа Subaru Upgrade на автомобили, приобретаемые по системе trade-in.
В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств. Читать далее
«На протяжении 5-ти месяцев этого года мы наблюдаем стабильный рост доли кредитных продаж в розничных продажах Mitsubishi. Так, в марте доля составила 33%, в апреле 39%, в мае 40%.» Читать далее
«В целом, доля наших кредитных продаж составляет больше одной трети от всех реализуемых новых автомобилей, при том, что еще примерно 30% составляют автомобили, которые продаются корпоративным клиентам.» Читать далее
«Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России» Читать далее