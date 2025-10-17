Новая Nissan Teana станет первым бензиновым автомобилем с цифровым кокпитом от Huawei

Компания Nissan представила обновленный седан Teana для китайского рынка. Продажи модели стартуют в четвертом квартале этого года, а главной инновацией стала установка цифрового кокпита HarmonySpace 5.0 от Huawei

Главная «фишка» мультимедийной системы HarmonySpace 5.0 — продвинутое голосовое управление и поддержка онлайн-сервисов. Из других заметных изменений: длина седана увеличилась до 4920 мм, а колесная база — до 2825 мм.

Модель оснащена прежним 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 243 силы и 371 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с вариатором. Позже компания обещает выпустить «заряженную» версию Nismo.