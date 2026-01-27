Nissan Ariya сможет получать в день до 23 км запаса хода от солнечных панелей

Nissan представил концептуальную версию кроссовера Ariya с интегрированными солнечными панелями. Проект создан в сотрудничестве с компанией Lightyear и приурочен ко Дню чистой энергии

Фотогальванические панели размещены на капоте, крыше и дверце багажника. Их суммарная площадь составляет около 3,8 кв. м. Получаемая энергия от солнца напрямую направляется в тяговую батарею автомобиля.

По данным Nissan, в ходе испытаний система показала, что способна обеспечивать до 23 км дополнительного запаса хода в солнечный день. Такое значение может показаться скромным, однако для многих водителей этого достаточно, чтобы покрыть значительную часть ежедневных поездок без подключения к зарядной станции.

При этом эффективность технологии сильно зависит от климата. В северных регионах среднесуточный прирост запаса хода будет заметно ниже, чем в странах с большим количеством солнечных дней. Даже в таких условиях солнечные панели способны частично компенсировать расход.

В компании отмечают, что подобное решение может сократить частоту зарядок на 35–65% и особенно полезно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой.