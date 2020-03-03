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3 мар 2020

Nissan реорганизовывает российское производство

Nissan реорганизовывает российское производство

Завод Nissan в Санкт-Петербурге переходит с двухсменного на односменный режим работы. Причина — падение спроса на автомобили марки в России

Как сообщает «Коммерсант», односменный режим работы будет действовать в течение нескольких месяцев, при улучшении ситуации на рынке компания может вернуть вторую смену. Напомним, что на питерской площадке компании по полному сборочному циклу — со сваркой и окраской кузовов — выпускаются кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano.

Между тем, 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей. Большая часть производства приходится на кроссовер Qashqai — его выпуск вырос на 3%, до 27,3 тыс. машин. Проектная мощность российского завода Nissan — 150 000 автомобилей в год. Продажи Nissan в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тыс. машин. По итогам января 2020-го, по данным АЕБ, 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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