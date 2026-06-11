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11 июн 2026

Opel готовит новые генерации Astra и Corsa, а также кроссовер, совместно разработанный с Leapmotor

Opel готовит новые генерации Astra и Corsa, а также кроссовер, совместно разработанный с Leapmotor
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel подтвердила, что новые поколения Astra и Corsa появятся на рынке до 2030 года и станут одними из первых моделей, построенных на платформе STLA One

Новая архитектура STLA One дебютирует в 2027 году. Она разрабатывается как универсальная платформа для автомобилей сегментов B, C и D и в перспективе станет основой для более, чем 30 моделей по всему миру. В компании рассчитывают, что её внедрение позволит сократить производственные затраты на 20%, уменьшить техническую сложность автомобилей и ускорить процесс разработки новых моделей.

Помимо новых Astra и Corsa, Opel готовит к дебюту в 2028 году новый среднеразмерный кроссовер, который будет разработан совместно с китайской компанией Leapmotor. Производство модели организуют в испанской Сарагосе. Известно, что Leapmotor предоставит платформу и батареи, а Opel, в свою очередь, займется шасси и дизайном. Модель может получить как полностью электрическую, так и гибридную силовую установку.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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