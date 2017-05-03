Испанский завод Opel, где собирают Corsa и Mokka приступил к серийному производству кроссовера Crossland X. Первым собранным автомобилем стал кроссовер белого цвета с черной крышей и затемненными стойками

«Сегодня великий день для Opel и завода в Сарагосе. Crossland X является важной частью нашего плана по наступлению на европейский рынок в быстро растущих сегментах SUV и CUV. Это будет способствовать нашей стратегии роста», — заявил глава Opel Карл-Томас Нойман на церемонии запуска производства. Также он подтвердил, что с 2016 по 2020 годы компания выпустит 26 новых и обновленных моделей, причем семь из них — в этом году.

Opel Crossland X построен на платформе Peugeot 2008, причем создание автомобиля началось еще до того момента, как PSA и General Motors договорились о том, что Opel переходит под контроль французов. Субкомпактный кроссовер является одноклассником Mokka X, но будет играть в другом сегменте: его основным конкурентом станет Renault Captur, так как Crossland X также лишен версий с полным приводом.

Прием заказов на новую модель стартовал два месяца назад. В Германии базовая версия предлагается за 17 тысяч евро, что примерно на две тысячи евро меньше, чем просят за Mokka X.