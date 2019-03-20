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20 мар 2019

Porsche «возродит» снятую с производства модель ради четырех своих клиентов

Porsche «возродит» снятую с производства модель ради четырех своих клиентов
Автор фото: фирма-производитель

Этот уникальный, без сомнения, случай можно назвать хорошим примером клиентоориентированности. В двух словах ситуацию можно описать следующим образом: немецкая компания временно возобновит производство модели 911 GT2 RS для клиентов, чьи спорткары были утеряны при кораблекрушении

Теперь подробности. 12 марта у берегов Франции затонуло торговое судно из Италии — Grande America. К счастью, все члены экипажа смогли безопасно эвакуироваться, а вот потери более 2 000 автомобилей избежать не удалось. Большинство машин принадлежали концерну Volkswagen, а самым ценным грузом оказались четыре автомобиля Porsche 911 GT2 RS.

К слову, модель 911 GT2 RS долгое время считалась самой быстрой и самой мощной серийной «911-й» за всю историю существования данного семейства автомобилей.  Правда, производство этой модели, прекратилось еще в феврале этого года, а на затонувшем судне находились последние собранные машины. Однако,  руководство марки решило внести коррективы в производственные планы. Сообщается, что производитель уже уведомил клиентов, чьи Porsche утонули, о том, что автомобили заново поставят в том виде, в котором их заказывали.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, TopGear Russia

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