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23 апр 2018

Porsche 911 911 GT3 RS побил рекорд предшественника

Porsche 911 911 GT3 RS побил рекорд предшественника
Автор фото: фирма-производитель

Нет более наглядного способа показать преимущества спорткара, чем установить хорошее время прохождения более чем 20-километровой трассы Нордшляйфе Нюрубргринга. В Porsche это понимали, потому и вывели на трассу новое купе 911 GT3 RS.

Это купе стало быстрейшим атмосферным спорткаром на трассе, пройдя круг за 6 минут 56,4 секунды, то есть на 24 секунды быстрее предшественника. При этом в Porsche утверждают, что никаких работ над купе не проводили. Правда машина была обута в трековые шины Michelin Pilo Sport Cup 2, которые пока не сертифицированы в ЕС и США, но в немецкой компании говорят, что уже летом предложат их клиентам.

В рекордных заездах за рулем спорткара находились тест-пилот Porsche Ларс Керн и гонщик Кевин Эстре. Оба они проехали четыре круга, причем каждый из них был быстрее семи минут. По словам Эстре, который и установил рекорд, в поворотах купе вело себя точно также как версия GT3 R, которая предназначена исключительно для гонок и не имеет допуска на дороги общего пользования.

Porsche 911 GT3 RS оснащен 4-литровым атмосферным двигателем мощностью 520 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой PDK. До 100 км/ч купе разгоняется за 3,2 секунды, максимальная скорость составляет 312 км/ч, но во время рекордных заездов по трассе, гонщикам не удавалось разогнаться быстрее 250 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
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