Компания Porsche привезла на Франкфуртский автосалон версию Torung своего экстремального купе 911 GT3. Автомобиль оснащается тем же 4-литровым турбодвигателем, что и обычный GT3. Но если последний предлагается исключительно с преселективной коробкой PDK, то новый вариант оснащен «механикой».

В Porsche говорят, что динамические показатели остались без изменений: до 100 км/ч купе разгоняется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 316 км/ч.

Внешне машину легко отличить по отсутствию развитого антикрыла на крышке моторного отсека: дополнительную прижимную силу обеспечивает автоматически выдвигающийся спойлер.

Любопытно, что название пакета отсылает нас к классическому 911 Carrera RS 2.7, которая имела версию с таким же названием. Только там, наоборот, машина была оснащена рядом опций, которые делали более комфортные каждодневные поездки.